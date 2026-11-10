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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Falcao García vuelve a las canchas a nivel internacional; ya salió hasta en la lista de convocados

Falcao García vuelve a las canchas a nivel internacional; ya salió hasta en la lista de convocados

El experimentado delantero colombiano Falcao García apareció como una de las figuras para un partido de leyendas del Atlético de Madrid, que se disputará en México, contra el América.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 10 de nov, 2026
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Falcao García en su paso por Millonarios.
Falcao García en su paso por Millonarios.
AFP

Falcao García es una de las principales novedades del Atlético de Madrid para un partido de leyendas que se jugará en México en los próximos días frente al Club América, el más grande de ese país. Con eso, se dará un regreso parcial a las canchas del experimentado delantero colombiano.

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El nombre del atacante samario conocido como el 'Tigre' apareció en la lista de convocados publicada por el propio club español, en el que es considerado un referente al hacer 70 goles en 91 partidos, en apenas dos temporadas, y tras ganar la Copa del Rey, la Europa League y la Supercopa de Europa.

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Según dio a conocer el propio Atlético de Madrid jugadores "entre los cuales estarán Diego Godín, Maxi Rodríguez, Radamel Falcao o David Villa – participarán en un amistoso frente a leyendas del Club América el próximo 15 de noviembre a las 6:00 p.m. hora localen el Estadio Cuauhtémoc de Puebla de Zaragoza (México)".

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Del lado del equipo norteamericano, en 'ESPN' mencionaron que entre las figuras convocadas "se encuentran Cuauhtémoc Blanco, Zague, Salvador Cabañas y Oribe Peralta", entre otros que irán siendo sorpresa antes del programado compromiso.

En cuanto a la boletería, se conoció que "tienen precios que van desde los 50.000 pesos colombianos, en la zona destinada al equipo visitante, hasta los 228.000 pesos colombianos. Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma Boletomóvil".

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Falcao aparece entre los delanteros convocados por Atlético de Madrid junto a Maxi Rodríguez y el campeón del mundo con España, David Villa. Otros nombres importantes son Diego Godín, Juanfran, Raúl García, Mario Suárez, entre otros.

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Cabe recordar que el 'Tigre' está viviendo en Panamá, aunque también se le ve yendo a Miami, donde también se entrena de manera personal, con entrenador personalizado, a la espera de su futuro para el año 2027, para conocer si seguirá activo, tras su salida de Millonarios. Hace algunos meses, el samario fue invitado también para un compromiso de leyendas del Manchester United, de Inglaterra.

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