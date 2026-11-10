Real Madrid femenino se enfrenta este martes 10 de noviembre al París FC, en cumplimiento de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League Femenina 2026/2027. Linda Caicedo y compañía están obligadas a sumar de a tres en la cancha del Alfredo Di Stéfano, a partir de las 12:45 del día, en horario de nuestro país.

Antes de que ruede el balón en tierras madrileñas, la delantera colombiana fue noticia, siendo el motivo su ausencia en la alineación.

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¿Por qué no fue titular Linda Caicedo con Real Madrid vs. París FC por la Champions League Femenina?

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En ese orden de ideas, hay que precisar que la figura de la Selección Colombia y de las 'merengues' comenzará este encuentro en el banco de suplentes por decisión de su entrenador, Pau Quesada.



Recordemos que Caicedo Alegría era duda para este compromiso ante las parisinas por haber salido lesionada en el último duelo por Liga F frente al Athletic Club de Bilbao, que se efectuó el pasado sábado y fue válido por la décima jornada. Este juego culminó 1-1.

Linda Caicedo, delantera y figura del Real Madrid femenino. Foto: Getty Imágenes

La colombiana sufrió una preocupante lesión en el minuto 60 tras sacar un remate dentro del área, luego de una maniobra individual con la que dejó en el camino a varias jugadoras del conjunto bilbaíno. Inmediatamente después del impacto, Linda cayó al suelo con visibles muestras de dolor, debido a una fuerte molestia en su pierna izquierda —la de apoyo—.

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Tras ser atendida por varios minutos sobre el césped, la delantera 'cafetera' tuvo que abandonar el terreno de juego con ayuda del cuerpo médico y de sus compañeras, totalmente imposibilitada para asentar el pie izquierdo sobre la cancha.

Acá la alineación titular del Real Madrid femenino vs. París FC: Laia; Eva Navarro, M. Méndez, Andersson, S. Cristóbal, Elisa, Irune, Caruso, Andreia J. J; Athenea (C), Schröder

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Suplentes: Frohms, Noe, Levels, Pau C., Keukelaar, Däbritz, Bruun, Beerensteyn, Angeldahl; Linda Caicedo, Holmgaard y Lakrar.