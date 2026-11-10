Día y hora de fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II, con Millonarios buscando su clasificación

La Liga BetPlay 2026-II del fútbol colombiano terminará su primera fase este sábado 14 de noviembre, con la última fecha del 'todos contra todos', en la que se definirán los últimos clasificados a cuadrangulares, con las miradas puestas en Millonarios, que no ha podido asegurar su paso a la ronda final del campeonato de nuestro país.

Cabe recordar que Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe ya están con su cupo seguro, mientras que Independiente Medellín, Millonarios y Once Caldas, que están entre puestos de clasificación, por el momento, deberán asegurar su lugar.

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Más atrás están Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta, quienes siguen con chances pero deberán primero ganar sus respectivos partidos, y luego esperar otros resultados para meterse en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II.

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En cuanto a la ventaja deportiva o más conocida como 'punto invisible', Atlético Nacional ya lo aseguró, mientras que entre América y Cali será el otro equipo que la obtenga, y que además sea cabeza de grupo.



Así se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II:

Jueves 12 de noviembre

Pasto vs Junior

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

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Llaneros vs Boyacá Chicó

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Bello Horizonte

Viernes 13 de noviembre

Internacional de Bogotá vs Santa Fe

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Santa Fe le ganó a Jaguares en partido de la fecha siete de la Liga II-2026. Foto: Colprensa

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Sábado 14 de noviembre

HORARIO UNIFICADO 3:30 p.m.

Pereira vs América

Estadio: Santiago de las Atalayas

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Cúcuta vs Jaguares

Estadio: General Santander

Deportivo Cali vs Tolima

Estadio: Deportivo Cali

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Millonarios vs Alianza FC

Estadio: Nemesio Camacho El Campín

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Millonarios recibió a Jaguares por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026. Foto oficial de Millonarios

Águilas Doradas vs Medellín

Estadio: Cincuentenario

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Bucaramanga vs Fortaleza

Estadio: Américo Montanini

Nacional vs Once Caldas

Estadio: Atanasio Girardot

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Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-II, antes de la última fecha: