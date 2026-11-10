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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Día y hora de fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II, con Millonarios buscando su clasificación

Día y hora de fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II, con Millonarios buscando su clasificación

En las últimas horas la Dimayor dio a conocer la programación de la última jornada del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2026-II, en la que estarán en juego los últimos cupos a cuadrangulares.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 10 de nov, 2026
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Juan Guillermo Cuadrado Millonarios
Juan Guillermo Cuadrado en acción con Millonarios
Colprensa

La Liga BetPlay 2026-II del fútbol colombiano terminará su primera fase este sábado 14 de noviembre, con la última fecha del 'todos contra todos', en la que se definirán los últimos clasificados a cuadrangulares, con las miradas puestas en Millonarios, que no ha podido asegurar su paso a la ronda final del campeonato de nuestro país.

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Cabe recordar que Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe ya están con su cupo seguro, mientras que Independiente Medellín, Millonarios y Once Caldas, que están entre puestos de clasificación, por el momento, deberán asegurar su lugar.

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Más atrás están Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta, quienes siguen con chances pero deberán primero ganar sus respectivos partidos, y luego esperar otros resultados para meterse en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II.

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En cuanto a la ventaja deportiva o más conocida como 'punto invisible', Atlético Nacional ya lo aseguró, mientras que entre América y Cali será el otro equipo que la obtenga, y que además sea cabeza de grupo.

Así se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II:

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Jueves 12 de noviembre
Pasto vs Junior
Hora: 5:00 p.m.
Estadio: Departamental Libertad

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Llaneros vs Boyacá Chicó
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Bello Horizonte

Viernes 13 de noviembre
Internacional de Bogotá vs Santa Fe
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo

Santa Fe le ganó a Jaguares en partido de la fecha siete de la Liga II-2026.
Santa Fe le ganó a Jaguares en partido de la fecha siete de la Liga II-2026.
Foto: Colprensa

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Sábado 14 de noviembre
HORARIO UNIFICADO 3:30 p.m.

Pereira vs América
Estadio: Santiago de las Atalayas

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Cúcuta vs Jaguares
Estadio: General Santander

Deportivo Cali vs Tolima
Estadio: Deportivo Cali

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Millonarios vs Alianza FC

Estadio: Nemesio Camacho El Campín

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Millonarios recibió a Jaguares por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026.
Millonarios recibió a Jaguares por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto oficial de Millonarios

Águilas Doradas vs Medellín
Estadio: Cincuentenario

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Bucaramanga vs Fortaleza
Estadio: Américo Montanini

Nacional vs Once Caldas
Estadio: Atanasio Girardot

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Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-II, antes de la última fecha:

Pos.
Equipo
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG
Pts.
1
Atlético Nacional
18
12
3
3
37
17
+20
39
2
América de Cali
18
10
6
2
31
12
+19
36
3
Deportivo Cali
18
9
7
2
26
10
+16
34
4
Atlético Bucaramanga
18
8
8
2
30
17
+13
32
5
Independiente Santa Fe
18
9
4
5
28
18
+10
31
6
Independiente Medellín
18
9
2
7
28
25
+3
29
7
Millonarios
18
6
9
3
25
16
+9
27
8
Once Caldas
18
7
6
5
22
18
+4
27
9
Deportes Tolima
18
7
5
6
23
21
+2
26
10
Águilas Doradas
18
6
7
5
22
21
+1
25
11
Cúcuta Deportivo
18
7
3
8
19
26
-7
24
12
Llaneros
18
7
2
9
21
24
-3
23
13
Internacional de Bogotá
18
4
8
6
22
25
-3
20
14
Junior
18
4
7
7
25
27
-2
19
15
Boyacá Chicó
18
5
4
9
15
29
-14
19
16
Alianza FC
18
5
3
10
18
31
-13
18
17
Deportivo Pereira
18
3
8
7
16
26
-10
17
18
Deportivo Pasto
18
4
3
11
13
29
-16
15
19
Jaguares de Córdoba
18
3
4
11
17
35
-18
13
20
Fortaleza CEIF
18
1
9
8
17
28
-11
12
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