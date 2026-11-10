Día y hora de fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II, con Millonarios buscando su clasificación

La Liga BetPlay 2026-II del fútbol colombiano terminará su primera fase este sábado 14 de noviembre, con la última fecha del 'todos contra todos', en la que se definirán los últimos clasificados a cuadrangulares, con las miradas puestas en Millonarios, que no ha podido asegurar su paso a la ronda final del campeonato de nuestro país.
Cabe recordar que Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe ya están con su cupo seguro, mientras que Independiente Medellín, Millonarios y Once Caldas, que están entre puestos de clasificación, por el momento, deberán asegurar su lugar.
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Más atrás están Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta, quienes siguen con chances pero deberán primero ganar sus respectivos partidos, y luego esperar otros resultados para meterse en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II.
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En cuanto a la ventaja deportiva o más conocida como 'punto invisible', Atlético Nacional ya lo aseguró, mientras que entre América y Cali será el otro equipo que la obtenga, y que además sea cabeza de grupo.
Así se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II:
Jueves 12 de noviembre
Pasto vs Junior
Hora: 5:00 p.m.
Estadio: Departamental Libertad
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Llaneros vs Boyacá Chicó
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Bello Horizonte
Viernes 13 de noviembre
Internacional de Bogotá vs Santa Fe
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo
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Sábado 14 de noviembre
HORARIO UNIFICADO 3:30 p.m.
Pereira vs América
Estadio: Santiago de las Atalayas
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Cúcuta vs Jaguares
Estadio: General Santander
Deportivo Cali vs Tolima
Estadio: Deportivo Cali
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Millonarios vs Alianza FC
Estadio: Nemesio Camacho El Campín
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Águilas Doradas vs Medellín
Estadio: Cincuentenario
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Bucaramanga vs Fortaleza
Estadio: Américo Montanini
Nacional vs Once Caldas
Estadio: Atanasio Girardot
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Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-II, antes de la última fecha:
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|Pts.
|1
|Atlético Nacional
|18
|12
|3
|3
|37
|17
|+20
|39
|2
|América de Cali
|18
|10
|6
|2
|31
|12
|+19
|36
|3
|Deportivo Cali
|18
|9
|7
|2
|26
|10
|+16
|34
|4
|Atlético Bucaramanga
|18
|8
|8
|2
|30
|17
|+13
|32
|5
|Independiente Santa Fe
|18
|9
|4
|5
|28
|18
|+10
|31
|6
|Independiente Medellín
|18
|9
|2
|7
|28
|25
|+3
|29
|7
|Millonarios
|18
|6
|9
|3
|25
|16
|+9
|27
|8
|Once Caldas
|18
|7
|6
|5
|22
|18
|+4
|27
|9
|Deportes Tolima
|18
|7
|5
|6
|23
|21
|+2
|26
|10
|Águilas Doradas
|18
|6
|7
|5
|22
|21
|+1
|25
|11
|Cúcuta Deportivo
|18
|7
|3
|8
|19
|26
|-7
|24
|12
|Llaneros
|18
|7
|2
|9
|21
|24
|-3
|23
|13
|Internacional de Bogotá
|18
|4
|8
|6
|22
|25
|-3
|20
|14
|Junior
|18
|4
|7
|7
|25
|27
|-2
|19
|15
|Boyacá Chicó
|18
|5
|4
|9
|15
|29
|-14
|19
|16
|Alianza FC
|18
|5
|3
|10
|18
|31
|-13
|18
|17
|Deportivo Pereira
|18
|3
|8
|7
|16
|26
|-10
|17
|18
|Deportivo Pasto
|18
|4
|3
|11
|13
|29
|-16
|15
|19
|Jaguares de Córdoba
|18
|3
|4
|11
|17
|35
|-18
|13
|20
|Fortaleza CEIF
|18
|1
|9
|8
|17
|28
|-11
|12