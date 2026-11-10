Listado de partidos de la Liga de las Naciones de Europa, con Portugal ya sin Cristiano Ronaldo

Clasificadas ya matemáticamente para los cuartos de final tanto España como Portugal, las dos últimas jornadas de la Liga de Naciones abren una nueva era sin Cristiano Ronaldo, aún mantienen la clasificación pendiente de la Francia de Zinedine Zidane y miden el aprieto de Jurgen Klopp y Alemania, sin margen de error.

A falta de seis puntos por jugar, quedan seis plazas por decidir en la siguiente ronda para competir por el título. En el grupo A1, con Turquía sin opciones, pretenden el pase Francia (12 puntos), Italia (7) y Bélgica (6); en el A2 lo hacen Países Bajos (8), Grecia (8) y Alemania (5), con Serbia eliminada; en el A3, ya segura España y ya fuera República Checa, compiten Inglaterra (9) y Croacia (3); y en el A4, con Portugal ya casi primera, la otra posición está entre Dinamarca (6), Gales (3) y Noruega (3).

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No es lo mismo ser primero de grupo que segundo en el acceso a cuartos. Los líderes se enfrentarán a un segundo de otro grupo. Visto el recorrido hasta ahora, si España y Portugal, los últimos finalistas del torneo con triunfo luso en los penaltis, son primeros evitarían seguramente a Francia, aparte de esquivarse ellos mismos y jugar el duelo de vuelta en su propio estadio.

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Portugal tiene la primera plaza casi hecha. En tiempos convulsos, por el adiós de Cristiano Ronaldo a la selección de la que posee todos los récords posibles, tras el conflicto mantenido con Jorge Jesús, le basta con un solo punto para sellar el liderato sin atender a nada más. Además, el único rival que puede quitarlo de ahí es el primero al que se enfrenta en esta secuencia de dos encuentros: Dinamarca, con seis puntos, seis menos que Portugal.



El partido es este sábado en Braga, con el halo que desprende la ausencia de Cristiano Ronaldo, después de 234 encuentros y 146 goles, desde su debut con 18 años hasta su retirada con 41. Jugó seis Mundiales y ganó una Eurocopa. El impacto de su salida se medirá este mismo sábado con Dinamarca y posteriormente, el martes 17, ante Gales, mientras observa el desarrollo del resto del cuarteto, con dos encuentros clave: Noruega-Gales y, aparentemente sobre todo, el choque final Dinamarca-Noruega.

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España también tiene pleno de puntos, como Portugal (son las dos únicas que lo han ganado todo en las cuatro primeras citas del nivel élite de la Liga de Naciones), pero su primer puesto está más competido.

Se juegan las últimas jornadas de la presente UEFA Nations League AFP

La campeona del mundo lo protege e Inglaterra lo pretende. Si todo sigue su curso previsto, con triunfos de España contra República Checa (el conjunto de Santi Denia está eliminado) e Inglaterra contra Croacia (al equipo inglés aún le falta un punto o una derrota por menos de siete goles para pasar, porque ya goleó 0-7 al equipo balcánico), la primera posición estará en juego el domingo en el estadio Metropolitano de Madrid.

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Los otros dos grupos están por resolverse, aunque Francia, en su caso, tiene bastante camino andado ya hacia los cuartos de final.

Sus diez puntos de doce posibles en el comienzo de la era Zidane lo sitúan al borde de la clasificación. A Kylian Mbappé, Michael Olise y compañía les basta con un punto en dos encuentros, bien ante Italia este jueves o bien contra Turquía el domingo siguiente. Una victoria garantiza la primera posición. Por abajo, Bélgica aún tiene opciones de ser primera o segunda, a un punto de Italia, con duelo final entre ambos en terreno belga el domingo que viene.

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Aún más incierto está el grupo A2. Países Bajos, con Xavi Hernández al frente y ahora líder de grupo con ocho puntos; Grecia, también con ocho; y Alemania, con cinco, entre las dudas iniciales del nuevo proyecto de Jurgen Klopp, compiten por dos plazas de acceso a los cuartos de final. Todos dependen de sí mismos para ser primeros o segundos, incluso el conjunto germano por el Países Bajos-Grecia que abre el esprint del cuarteto este viernes. Alemania, a la vez, visita a Serbia, ya eliminada.

Y, en la última jornada, el lunes que viene, Alemania recibe a Países Bajos, previsiblemente con la clasificación o la primera posición en juego para uno de ellos o los dos. Es la presión de Klopp y Xavi Hernández en las últimas dos jornadas.

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- Programa de partidos de los grupos A:

- Jueves 12 de noviembre:

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Grupo A1:

Turquía-Bélgica (12:00 PM).

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Italia-Francia (2:45 PM).

Grupo A3:

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República Checa-España (2:45 PM).

Inglaterra-Croacia (2:45 PM).

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- Viernes 13 de noviembre:

Grupo A2:

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Países Bajos-Grecia (2:45 PM).

Serbia-Alemania (2:45 PM).

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- Sábado 14 de noviembre:

Grupo A4:

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Noruega-Gales (12:00 PM).

Portugal-Dinamarca (2:45 PM).

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- Domingo 15 de noviembre:

Grupo A1:

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Bélgica-Italia (2:45 PM).

Francia-Turquía (2:45 PM).

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Grupo A3:

República Checa-España (2:45 PM).

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Inglaterra-Croacia (2:45 PM).

- Lunes 16 de noviembre:

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Grupo A2:

Alemania-Países Bajos (2:45 PM).

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Grecia-Serbia (2:45 PM).

- Martes 17 de noviembre:

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Grupo A4:

Dinamarca-Noruega (2:45 PM).

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Gales-Portugal (2:45 PM).