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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A qué hora juega HOY Internacional de Bogotá vs. América de Cali por la semifinal de Copa BetPlay

A qué hora juega HOY Internacional de Bogotá vs. América de Cali por la semifinal de Copa BetPlay

Este martes, el estadio de Techo será testigo del enfrentamiento entre Internacional de Bogotá y América de Cali por la ida de la semifinal de Copa BetPlay 2026. ¡No se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de nov, 2026
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Inter de Bogotá vs América. Partido ida de la semifinal de la Copa BetPlay
Inter de Bogotá vs América. Partido ida de la semifinal de la Copa BetPlay
@InterBogOficial y @AmericadeCali en X

La emoción de la Copa BetPlay 2026 se reactiva este martes 10 de noviembre en el estadio Metropolitano de Techo, escenario que albergará un compromiso de pronóstico reservado. El combativo Internacional de Bogotá se medirá ante el siempre candidato América de Cali, en el marco del partido de ida por las semifinales del certamen copero.

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La capital del país se alista para vivir una noche intensa de fútbol, donde ambos clubes saldrán a proponer sus mejores cartas sobre el gramado de juego para inclinar la balanza a su favor, de cara al duelo de vuelta en tierras vallecaucanas.

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Para el cuadro bogotano, esta instancia representa una oportunidad única de hacer historia en el torneo y dar la sorpresa contra uno de los gigantes del balompié de nuestro país. Los dirigidos por Ricardo Valiño han demostrado carácter, solidez táctica y orden defensivo a lo largo de las fases previas. Esta misma táctica esperan aplicarla frente a la 'mechita'.

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Por su parte, el América de Cali llega a este trascendental compromiso con la chapa de favorito, respaldado por una plantilla experimentada y el peso de su historia en competiciones de eliminación directa.

Jugadores de América de Cali y un festejo de gol contra Águilas Doradas por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026.
Jugadores de América de Cali y un festejo de gol contra Águilas Doradas por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

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Los conducidos por David González saben perfectamente que en este tipo de eliminatorias, a doble partido, la inteligencia y el manejo de los tiempos resultan vitales. América ha mostrado un nivel óptimo en la Liga II y esa misma actualidad confía en trasladarle a este certamen.

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A qué hora juega HOY Internacional de Bogotá vs. América de Cali por la semifinal de Copa BetPlay:

  • Día: martes 10 de noviembre del 2026.
  • Jornada: partido de ida de semifinales.
  • Hora: 6:30 de la tarde.
  • Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá).
  • Transmisión por TV: Win Sports.
  • ONLINE: www.golcaracol.com

Además, en este portal encontrará las jugadas virales, golazos, polémicas y más de los protagonistas en cancha. Igualmente, la crónica del compromiso y las reacciones de los protagonistas para que se agende y no se pierda nada.

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