Novedosa propuesta busca cambiar regla en los penaltis: ¿se viene nueva polémica?

En el mundo del fútbol, existen cientos de mitos sobre el juego y en especial sobre acciones puntuales durante los partidos, siempre se ha dicho que en los penaltis el batidor tiene la ventaja. Por eso hay una novedad esa propuesta que busca cambiar los papeles y revolucionar este deporte.

En las últimas horas en España en el programa carrusel deportivo, el exárbitro, Eduardo Iturralde contó que Pierluigi Colina, legendario colegiado y actual jefe del arbitraje mundial en la FIFA, quiere hacer un cambio importante en los lanzamientos desde los doce pasos.

"Un adelanto de lo que puede pasar es el próximo año, puede cambiar la regla del penalti: una vez que la para el portero no hay rebote", fueron las palabras de Iturralde sobre lo que tiene en mente Collina. Esto durante los 90 minutos, es decir, sería un contexto similar a cuando hay definiciones desde esta instancia, por lo tanto, la acción termina de inmediato con gol, atajada o pelota por fuera del arco.

‼️⚽️ Ojo a esto que cuenta @itu_edu sobre el posible cambio de regla en LOS PENALTIS



✋ Colina estudia para el año que viene que una vez que la pare el portero NO HAYA REBOTE en el penalti pic.twitter.com/9X2Y68jDpM — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 21, 2025

El mismo Iturralde dejó entrever que no le gustaba la idea y tiró una sonora frase: "Si la para el portero habría saque de meta. Historia de Collina y sus ideas", agregó.

Sus compañeros periodistas en el programa no daban crédito de dicha información y hasta mostraron desazón: "¿Por qué hay tanta gilipollez en el fútbol", se le escucha decir a uno de los panelistas?

Cabe recordar, que, en el último tiempo, Collina ha comandado importantes cambios en el fútbol, de hecho, la más reciente tuvo que ver con el tiempo en el que los arqueros se demoran sacando el balón tan pronto lo tienen en las manos. Si lo hacen en más de ocho segundos se cobrará un tiro de esquina a favor del rival. En este caso, la propuesta se dio para evitar 'quemar' tiempo de juego.