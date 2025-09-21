Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Walter Vargas y la mala suerte en el Mundial de ciclismo: de no creer lo que le pasó

Walter Vargas y la mala suerte en el Mundial de ciclismo: de no creer lo que le pasó

Cuando la ilusión de ser top 10 estaba más latente que nunca, el ciclista colombiano, Walter Vargas, vivió una situación insólita en los últimos kilómetros.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 21 de sept, 2025
Comparta en:
Walter Vargas, ciclista colombiano, en la contrarreloj del Mundial de ciclismo 2025
Walter Vargas, ciclista colombiano, en la contrarreloj del Mundial de ciclismo 2025
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad