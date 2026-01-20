Linda Caicedo: velocidad y definición exquisita: su gol a Atlético de Madrid por Supercopa de España

Linda Caicedo y Real Madrid femenino tuvieron este martes un nuevo reto, esta vez por la semifinal de la Supercopa de España. Las 'merengues' enfrentaron al Atlético de Madrid con el objetivo puesto en llegar a la disputa del título.

Como viene siendo habitual, la delantera colombiana se reportó en el marcador: su tanto fue fiel a su estilo, velocidad, conducción del balón y definición exquisita.

Linda recibió la pelota en el mediocampo, encaminó el mismo con destreza ante la pasiva marca de las 'colchoneras', luego hizo un pausa, se perfiló y sacó un remate desde afuera del área para vencer a la golera rival. El 0-3 parcial para el Real Madrid se subió en el marcador, en apenas 18 minutos.



Vea acá el gol de Linda Caicedo HOY en Real Madrid femenino vs. Atlético por la Supercopa de España:

⏱️ Minuto 18 | Y GOLAZO de Linda Caicedo que se suma a la fiesta, y se marca un espectacular slalom desde el medio del campo para hacer el 3-0 en menos de 20 minutos. #HalaMadrid | #RealMadridAtleti pic.twitter.com/lmEexfr77v — 🤍 Misa 🤍 Malena Ortiz (@Misa_CF) January 20, 2026