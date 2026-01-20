Así será la enredada Liga Argentina 2026: 30 equipos, 2 torneos y 3 títulos; hora y TV para fecha 1

La Liga de Argentina 2026 empieza el jueves 22 de enero con un total de 30 clubes que jugarán por 3 títulos y respectivos cupos a la próxima edición de la Copa Libertadores. En ella, el colombiano Juan Fernando Quintero, volante de River Plate, aparece como una de las máximas figuras.

El ganador del torneo Apertura, correspondiente al primer semestre, recibirá una estrella; el campeón del Clausura, en la segunda mitad del año, obtendrá otra; mientras que la tercera será para el que sume más puntos a lo largo de toda la temporada.

Posteriormente, los vencedores de cada semestre disputarán un partido adicional denominado Trofeo de Campeones.

Y aunque la cantidad de escuadras es alta, únicamente hay 2 descensos, asignados al último de la tabla de promedios y al último de la clasificación anual. De esta manera, arranca un certamen tan singular que en ningún otro país hay un sistema similar.



Sistema de la Liga Argentina 2026

Los 30 equipos se dividen en 2 grupos de 15 clubes, cada uno, en los que se jugará una fase de todos contra todos de 14 jornadas a una sola vuelta. Además, cada escuadra tendrá un clásico y un partido interzonal para un total de 16 encuentros. El segundo semestre será igual, pero se invertirán las localías.



Luego, los 8 primeros de cada grupo irán a cuartos de final, semifinales y final en duelos de eliminación directa en el estadio del mejor clasificado. Mientras que la final será en campo neutral.

Los elencos que ascendieron para 2026 fueron Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, que ocuparán las plazas dejadas por los descendidos San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza.



Grupos, TV y primera fecha de la Liga Argentina 2026

Cada jornada tendrá 15 partidos con televisión en directo para Colombia mediante ESPN de las presentaciones de River Plate y Boca Juniors.

Así será la primera fecha, con horario de Colombia:

Jueves 22 de enero de 2026

3:00 p. m. - Aldosivi vs. Defensa y Justicia

6:00 p. m. - Unión de Santa Fe vs. Platense

6:00 p. m. - Banfield vs. Huracán

8:15 p. m. - Central Córdoba vs. Gimnasia de Mendoza

8:15 p. m. - Instituto de Córdoba vs. Vélez Sarsfield

Viernes 23 de enero

5:00 p. m. - San Lorenzo vs. Lanús

6:00 p. m. - Independiente vs. Estudiantes de La Plata

8:15 p. m. - Talleres de Córdoba vs. Newell’s Old Boys

8:15 p. m. - Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán

Sábado 24 de enero

3:00 p. m. - Barracas Central vs. River Plate

5:30 p. m. - Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Racing

8:00 p. m. - Rosario Central vs. Belgrano

Domingo 25 de enero

4:30 p. m. - Boca Juniors vs. Deportivo Riestra

7:00 p. m. - Tigre vs. Estudiantes de Río Cuarto

7:00 p. m. - Argentinos Juniors vs. Sarmiento de Junín

⦁ Grupo A

Boca Juniors

Central Córdoba

Defensa y Justicia

Deportivo Riestra

Estudiantes de La Plata

Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Independiente Instituto de Córdoba

Lanús

Newell’s Old Boys

Platense

San Lorenzo

Talleres de Córdoba

Vélez Sarsfield

⦁ Grupo B

Aldosivi de Mar del Plata

Argentinos Juniors

Atlético Tucumán

Banfield

Barracas Central

Estudiantes de Río Cuarto

Gimnasia y Esgrima La Plata

Huracán

Independiente Rivadavia

Racing de Avellaneda

River Plate

Rosario Central

Sarmiento de Junín Tigre



Cupos a Copas Libertadores y Sudamericana

Los 3 campeones del año (Apertura, Clausura y el que sume más puntos en la temporada) irán a Libertadores junto al campeón de la Copa Argentina. Los otros 3 cupos serán para los 3 mejores de la tabla anual. Entre tanto, las 6 plazas para la Copa Sudamericana se entregarán por la clasificación acumulada del año.