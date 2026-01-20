Síguenos en:
Así será la enredada Liga Argentina 2026: 30 equipos, 2 torneos y 3 títulos; hora y TV para fecha 1

Se trata de una competición que no es fácil de entender y en la que es necesario tener constantemente el reglamento en la mano para saber cómo se disputa.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 20 de ene, 2026
Juan Fernando Quintero arrancará con River Plate vs. Barracas en la Liga Argentina 2026.
Juan Fernando Quintero empezará con River Plate frente a Barracas Central.
Foto: River Plate.

