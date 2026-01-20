Celebra Gustavo Puerta y Racing de Santander; logró marca nunca antes vista en España

El Racing de Santander sigue demostrando que desde la llegada al banquillo de José Alberto López, en diciembre de 2022, es un vendaval ofensivo, y es que suma 24 jornadas consecutivas anotando, es decir, las 22 primeras de esta temporada y los dos últimos encuentros de la anterior.

Además, si se contasen los dos partidos de 'play-off' de ascenso ante el Mirandés, el Racing sumaría 26 partidos seguidos marcando gol, unos números que invitan al optimismo en la parroquia 'verdiblanca', puesto que el último encuentro en el que no marcó fue el 18 de mayo de 2025 en Almería.

Gustavo Puerta, mediocampista colombiano, en un partido del Racing de Santander, en España Getty Images

De la mano del colombiano Gustavo Puerta, Racing ha impresionado a todos en la segunda división española. El volante anotó el pasado fin de semana, y en total ya ha jugado 17 partidos con la camiseta verdiblanca, con un registro de tres tantos y un pase para gol.

Ciñéndose a esta temporada 2025-26, en la que ha anotado en todos los partidos de LaLiga Hypermotion, el Real Racing Club ha batido un nuevo récord, ya que ningún otro equipo había conseguido hacer gol en todos los partidos de una misma vuelta desde que la Segunda División es de 22 equipos.



Además, el buen hacer ofensivo del club cántabro, con 49 goles en 22 jornadas, promediando 2,22 tantos por encuentro, le llevaría si sigue en esta línea a hacer en las 42 jornadas casi cien goles, unos números nunca vistos en la categoría de plata.

En este sentido, la eficacia del Racing se vio demostrada este pasado domingo frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Y es que el equipo de Luis García no había encajado en ningún partido más de un gol y el conjunto de José Alberto le hizo, nada más y nada menos, que cuatro.

Hasta el momento, el equipo insular solo había encajado 13 goles en LaLiga Hypermotion, y el Racing fue capaz de endosarle casi un cuarto de los tantos que había recibido en todo el campeonato.

Racing de Santander es primero de la LaLiga Hypermotion Foto: X/@realracingclub

Los números verdiblancos se pueden demostrar con las estadísticas individuales de sus futbolistas, ya que entre los cuatro máximos anotadores de la liga, el Racing tiene a dos, Andrés Martín y Asier Villalibre, ambos con diez.

Además, dos escalones por debajo, con ocho goles, se encuentra Jeremy Arévalo, un futbolista que, desde el día 2 de enero, ya no pertenece al club santanderino, puesto que el Stuttgart pagó su cláusula de rescisión.

En cuanto a asistencias, el trescuartista de Derio Íñigo Vicente, domina la tabla con puño de hierro, ya que ha repartido en 21 jornadas 12 asistencias, siendo, de las cinco grandes ligas en Primera y Segunda, el segundo mejor asistente de Europa, solo por detrás de Michael Olise, que lleva 15 pases de gol.

Por otro lado, el Racing ha comenzado de una manera inmejorable la segunda vuelta goleando (4-1) al equipo que terminó coliderando la clasificación de LaLiga Hypermotion en la primera parte de la temporada.

Racing de Santander cuenta con el colombiano Gustavo Puerta Foto: X/@realracingclub

Con esos tres puntos, el conjunto montañés vuelve a gobernar en solitario la Segunda División, sacando tres puntos al segundo, el Castellón, y al tercero, la Unión Deportiva Las Palmas, conjunto al que con la victoria del domingo ha ganado el gol average. Además, seis puntos son los que separan al equipo de José Alberto López con el séptimo clasificado.

Sin embargo, por delante tiene dos partidos cruciales a domicilio, el primero de ellos, este domingo, a las 3:00 p.m. (hora de Colombia), ante el Deportivo de la Coruña, cuarto clasificado, en Riazor, mientras que el segundo será, también domingo a las 3:00 p.m. (hora de Colombia), en Los Cármenes ante el Granada.