Manchester City sufrió uno de los mejores goles de la Champions League: Jens Petter Hauge, el autor

Resbalón del Manchester City en Noruega: en la visita al país de su estrella Erling Haaland, el equipo inglés perdió 3-1 ante el Bodo/Glimt, este martes en la séptima jornada de la Liga de Campeones, y se complicó el pase directo a los octavos de final.

Un rápido doblete del danés Kasper Hogh (minutos 22 y 24), ayudado por fallos defensivos de los visitantes, puso las cosas muy cuesta arriba para unos Citizens desdibujados en su visita en pleno invierno local al norte del Círculo Polar Ártico, el territorio más septentrional de esta Champions.

En la segunda mitad, en un rápido contragolpe, Jens Petter Hauge puso el tercero en el 58 con un disparo desde la frontal del área, aunque el City acortó poco después, en el 60, también con disparo desde fuera del área del francés Rayan Cherki entre una nube de jugadores.

Cualquier conato de reacción recibió un jarro de agua fría a continuación, cuando en el 62 el español Rodri vio la segunda amarilla, tras ser amonestado en dos jugadas consecutivas, y dejó a su equipo con diez hombres.



Frenado en los 13 puntos, el City se queda cuarto en la tabla de clasificación, a la espera de ver cuántas posiciones desciende tras el resto de partidos de esta séptima y penúltima jornada.

Manchester City sumó una nueva derrota en la Champions League. Foto: AFP.

