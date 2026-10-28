Hernán Darío Herrera sufrió un desplante por parte de Dayro Moreno; "me sentí triste"

Hernán Darío Herrera volvió a hablar tras su salida de Once Caldas y lo hizo con una confesión que dejó ver su tristeza por una situación que vivió con Dayro Moreno. El entrenador, conocido como 'el Arriero', recordó la relación que construyó con el delantero durante los tres años que compartieron en el conjunto de Manizales y reveló que, después de su partida, no recibió ni siquiera una llamada del goleador.

En una entrevista con el diario 'El Colombiano', el estratega repasó su experiencia en el equipo blanco y destacó el papel que tuvo en el proceso de Dayro, quien ya se encontraba en la institución cuando él llegó. Incluso, contó que fue uno de los que defendió la continuidad del atacante, pues confiaba en sus condiciones y en su capacidad para marcar diferencias.

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"Cuando llegué a Once Caldas, Dayro ya estaba allí y había quienes pensaban que estaba de salida. Yo le dije a Pedro Sarmiento que Dayro era goleador y que debíamos darle la oportunidad", recordó Herrera, quien posteriormente acompañó al futbolista durante tres años, ayudándolo a corregir aspectos de su juego y a potenciar sus capacidades.

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Sin embargo, el técnico reconoció que le dolió la falta de contacto del delantero después de su salida del club. "Por eso, me sentí triste con su salida, porque después de que yo me fui de Once Caldas no recibí ni una llamada de él. Eso es lo triste", expresó, al referirse a una situación que contrastó con las experiencias que compartieron durante ese periodo.



Pese a la decepción, 'el Arriero' no ocultó el cariño que siente por el atacante y le deseó que continúe cosechando éxitos. "Yo lo quiero y estoy agradecido con él por todo lo que vivimos", agregó, dejando claro que su inconformidad no borra los buenos recuerdos que conserva de esa etapa.

Dayro Moreno, goleador y figura del Once Caldas. Foto: Colprensa

Más allá de esa situación personal, Herrera también hizo un balance de su trabajo en el equipo de Manizales, al que llegó en un momento complicado, cuando la amenaza del descenso preocupaba a los aficionados.

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"Cuando llegamos con Pedro Sarmiento y el cuerpo técnico, Once Caldas estaba en una situación complicada, cerca de descender", explicó. El entrenador destacó que, mediante el trabajo, la dedicación de los jugadores y el compromiso de los directivos, consiguieron alejar al club de ese panorama y devolverle protagonismo.

Además, valoró la posibilidad de dirigir durante tres años y vivir su primera experiencia en un torneo internacional. "Once Caldas es uno de los grandes equipos de Colombia y lo seguiré diciendo", concluyó.