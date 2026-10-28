Gustavo Cuéllar, figura del Cali, suena en Brasil; todo por un lío de Gremio con él

El panorama económico e institucional de Gremio atraviesa horas críticas, y todo porque la FIFA emitió una nueva prohibición de fichajes en contra del club de Río Grande do Sul por una deuda pendiente con el mediocampista Gustavo Cuéllar. Esta sanción, oficializada este lunes, se mantendrá vigente hasta que la directiva salde el monto adeudado con el futbolista que ahora pertenece al Deportivo Cali.

Además, esta medida se suma al castigo recibido hace apenas dos semanas por el impago en el traspaso del también colombiano Miguel Monsalve, quien está cedido en Estudiantes de La Plata, dejando al 'tricolor' gaúcho con un doble bloqueo internacional para incorporar jugadores.

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Así es el caso de Gustavo Cuéllar

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El volante de 34 años, y que actualmente milita en Cali, llegó a Porto Alegre en 2025 y rescindió su contrato —previsto inicialmente hasta diciembre de 2026— en febrero de este año. Según reveló el portal 'Globo Esporte', ambas partes acordaron un plan de rescisión por cerca de 15 millones de reales, cifra que el club brasileño incumplió, desencadenando la acción disciplinaria del máximo organismo del fútbol mundial.



Gustavo Cuéllar en su paso por el Gremio de Porto Alegre. Getty

El escenario ya venía siendo complejo a nivel local para Gremio, debido a que en agosto la Agencia Nacional de Regulación y Sostenibilidad del Fútbol (Anresf) —ente independiente de la CBF encargado del 'Fair Play' financiero— impuso un bloqueo preventivo sobre la institución. Aunque dicha medida no impedía la inscripción directa de jugadores, sí condicionaba cada movimiento a la autorización previa del organismo.

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El detonante fue la presentación de un plan de pago colectivo ante la Cámara Nacional de Resolución de Controversias (CNRD), con el que Gremio busca saldar casi 16 millones de reales, distribuidos en 23 demandas en un plazo de 60 meses.

Pero ahí no paran los problemas para Gremio porque, adicionalmente, la Anresf otorgó un ultimátum a la dirigencia del 'tricolor gaúcho' para regularizar los pagos atrasados en un lapso de 45 días, bajo amenaza de una multa de 100.000 reales y una nueva prohibición de registro a nivel local. Asimismo, el club dispone de 15 días hábiles para cerrar un acuerdo directo con Cuéllar y evitar un nuevo frente judicial.