"Malintencionados y sin fundamento"; el DIM habló claro de la situación de Juan Fernando Quintero

El Deportivo Independiente Medellín emitió una contundente aclaración dirigida a su hinchada y a la opinión pública, luego de que el pasado 27 de octubre circularan informaciones que ponían en duda la situación médica y contractual de Juan Fernando Quintero.

El 'poderoso de la montaña' calificó como "malintencionados y faltos de fundamento" los comentarios en torno al talentoso volante, señalando además que sugerir la existencia de un contrato sujeto a un número específico de partidos disputados, demuestra un claro desconocimiento del reglamento vigente en el fútbol profesional colombiano.

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Igualmente, en uno de los apartados del escrito, el club rojo de Antioquia hizo un llamado explícito a la ética informativa e instó a la rectificación de este tipo de contenidos mal intencionados.

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De otra parte, y para la tranquilidad de los aficionados, el Medellín reiteró que Quintero Paniagua continúa avanzando en el plan de rehabilitación tras la lesión en el recto femoral izquierdo sufrida el 22 septiembre frente a Jaguares, con el objetivo de sumarse a los trabajos del cuerpo técnico liderado por Luis Amaranto Perea tan pronto como reciba el alta médica.



Juan Fernando Quintero, jugador del Medellín. Independiente Medellín.

Acá el comunicado del Medellín sobre Juan Fernando Quintero:

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"El Deportivo Independiente Medellín informa a toda la hinchada que el 27 de octubre circularon comentarios malintencionados y faltos de fundamento sobre el estado de salud de Juan Fernando Quintero.

Como mínimo, el ejercicio periodístico exige conocer la normativa que rige nuestro fútbol antes de plantear teorías sin fundamento. Sugerir la existencia de un contrato condicionado a la disputa de un número determinado de partidos evidencia un profundo desconocimiento del artículo 23 del Estatuto del Jugador de la FCF y una ligereza inadmisible en el ejercicio de la labor informativa.

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Por lo anterior, confiamos en que el periodista rectifique este comentario desafortunado, especialmente tratándose de un profesional con amplia trayectoria y reconocido por la veracidad de su información, cualidades que hacen aún más necesario actuar con rigor y responsabilidad en este tipo de situaciones.

Juan Fernando sigue trabajando en su proceso de recuperación tras la lesión sufrida e informada el 22 de septiembre para estar lo más pronto posible a disposición del cuerpo técnico".