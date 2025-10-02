Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Listo fichaje de nueva figura de Selección Colombia al Manchester United; filtran las cifras

Listo fichaje de nueva figura de Selección Colombia al Manchester United; filtran las cifras

Este jueves se confirmó que todo está cerrado para que el joven futbolista de 17 años, Cristian Orozco, dé el salto a Europa. Es una promesa del balompié colombiano.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 2 de oct, 2025
Comparta en:
Cristian Orozco Selección Colombia Sub-17
Cristian Orozco será nuevo jugador del Manchester United - Foto:
FCF

Publicidad

Publicidad

Publicidad