Listo fichaje de nueva figura de Selección Colombia al Manchester United; filtran las cifras

En el Manchester United solamente ha jugado un futbolista colombiano, Radamel Falcao García. Pero este jueves se confirmó el fichaje de un nuevo jugador de nuestro país que se vestirá con la camiseta del equipo inglés. Se trata del joven Cristian Orozco.

A través de sus redes sociales el periodista Fabrizio Romano, experto en mercado de transferencias, fue el encargado de dar la información en horas de la madrugada, dejando saber que ya todo está "sellado y firmado" para el traspaso del mediocampista de nuestro país al club británico.



Cristian Orozco, el nuevo colombiano en el Manchester United

Romano comenzó su informe confirmando que "el Manchester United ya ha sellado y firmado un acuerdo para fichar al talentoso colombiano de 17 años, Cristian Orozco", y dando detalles de la compra y del dinero que le entrará a Fortaleza, club en el que milita actualmente el joven. "Tarifa de transferencia de 1 millón de dólares en acuerdo válido a partir del verano de 2026", explicó el periodista.

Para terminar, señaló que entre todas las partes, pero en especial los "abogados del Manchester United "aprobaron todos los contratos y el acuerdo fue coordinado por el líder scout Antonaccio", dejando claro que es una apuesta para el futuro, para ir reclutando promesas del fútbol internacional, y la calidad de Orozco en su club, pero también con la Selección Colombia pre juvenil.

🚨🇨🇴 Manchester United have now sealed and signed deal to bring in 17 year old Colombian talent Cristian Orozco.



$1m transfer fee from Fortaleza in deal valid from summer 2026.#MUFC lawyers approved all the contracts, deal coordinated by lead scout Antonaccio.



Here we go. 🔐 pic.twitter.com/EEApkWeX4N — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 2, 2025

¿Quién es Cristian Orozco, el nuevo jugador del Manchester United?

El futbolista es nacido en Valledupar, tuvo formación en territorio antioqueño pero al final terminó llegando a Fortaleza, donde ha hecho su proceso como profesional. De hecho, en una nota realizada en 'El Colombiano', "este joven vallenato continúa en Fortaleza y concentrado en la preparación para el Mundial de Qatar Sub-17 (inicia 5 de noviembre)", pero de la misma manera cuando "cumpla los 18 años (13 de julio de 2026)", tendrá la chance de irse a Europa en la búsqueda del éxito con el equipo de los 'red devils'.

Uno de sus entrenadores, Campo Elías Santacruz, detalló para el mismo medio que Cristian Orozco "a pesar de ser tan joven, siempre mostró liderazgo en las prácticas. Se entrenaba a tope y, dentro y fuera de la cancha, actuó como un muchacho de experiencia", además de resaltar que es alguien muy centrado, profesional y un "gran ser humano".