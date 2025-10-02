'Blessd' quiere equipo de Liga Betplay; figuras de Selección Colombia lo aplauden y dan bienvenida

En la presente semana estalló una noticia en los medios deportivos de la capital de Risaralda que tuvo que ver con el interés y una posible oferta del cantante de música urbana 'Blessd' para comprar al Deportivo Pereira, que en los últimos meses ha sonado por colgarse en el pago de la nómina del equipo profesional que dirige el venezolano Rafael Dudamel.

En 'Caracol Radio' mencionaron que en un primer acercamiento el artista antiqueño y de gran repercusión mundial ofreció 15 millones de dólares y que en las últimas horas se subió a 25 millones de dólares. Sin embargo, desde las huestes de los ''matecañas' no se ha dado pronunciamiento oficial al respecto.

Blessd y Dimelo Jara con Luis Díaz y otros futbolistas de Selección Colombia - Foto: Instagram

El sugerente posteo de la mano derecha de 'Blessd'

En medio de estos rumores periodísticos, el que apareció en su cuenta de Instagram fue 'Dimelojara' (Santiago Jaramillo), quien es la mano derecha en la carrera artística del 'Bendito'. Juntos han adelantado varios proyectos no solamente en el campo musical, sino también en otros campos. Incluso, hace unos meses sonaron fuerte cuando adquirieron Vendsyssel FF, del ascenso del balompié de Dinamarca, y además invirtieron en la Unión Balompédica Conquense, de España.

"Con ganas de un equipo profesional acá en Colombia, ¿ustedes que dicen", escribió Jaramillo y de inmediato aparecieron respuestas y reacciones de figuras de Selección Colombia como el lateral Daniel Muñoz, del Crystal Palace, de Inglaterra, y de Yaser Asprilla, del Girona español. Además de eso, Dorlan Pabón, quien es ídolo de Nacional, también apareció y los comentarios de otros seguidores también aparecieron de inmediato, con pedidos para que compren a las divisas de sus amores.

Cabe recordar que Jaramillo también fundó y puso a andar su propio equipo que participa en torneos de diferentes categorías de la Liga de Antioquia e igualmente en la Primera C, que es organizada por la Difútbol y en la que participan equipos de todo el país.