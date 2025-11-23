El compañero de Luis Díaz en Bayern que juega como Lionel Messi; tiene apenas 17 años

El Bayern Múnich retomó la victoria en la Bundesliga este sábado ganándole 6-2 al Friburgo con varias figuras en la cancha en esta goleada, como en el caso del joven atacante Lennart Karl, quien de a poco se va ganando un lugar en el equipo dirigido por Vincent Kompany. El jugador de apenas 17 años marcó un gol y dio una asistencia en la remontada que logró el cuadro en el que también juega Luis Díaz.

Y con la aparición de este talentoso futbolista alemán, por su baja estatura, sus regates y la buena pegada muchos han empezado a compararlo con el astro argentino Lionel Messi, por la forma tan parecida de jugar, algo de lo que le preguntaron personalmente luego de una nueva noche mágica con la camiseta de los bávaros.



Lennart Karl, el jugador del Bayern Múnich que juega como Lionel Messi

Luego de dar una asistencia y marcar un golazo en el 6-1 sobre el Friburgo, al joven futbolista de 17 años lo entrevistaron en 'Sky Sports' y allí le consultaron si le incomodaba o qué pensaba de los que lo comparan con el astro argentino, quien es considerado para muchos como el mejor de la historia.

Lennart Karl inicialmente se mostró con confianza, confirmado que "por supuesto que me comparan con Messi, eso me lo dicen muchos", dejando claro que su estilo de juego sí se parece. Sin embargo, el alemán también es consciente de la dimensión que tiene la 'Pulga' en el balompié internacional y también señaló que está muy lejos de igualarse a él.

Lennart Karl y Luis Díaz juntos en el Bayern Múnich - Foto: AFP

"Pero yo no creo que se me pueda comparar con Lionel Messi porque él está en lo más alto, yo aún tengo un largo camino por recorrer. Pero es mi modelo a seguir, mi ídolo", cerró diciendo el actual atacante del Bayern Múnich quien viene dando luces de su buen juego y que ha contado con el respaldo de Vincent Kompany.



Apenas con 17 años Lennart Karl esta temporada ya tiene nueve partidos en Bundesliga, dos en Champions League, dos en la Copa de Alemania y también tuvo minutos en la final de la Supercopa de Alemania. En sus registros ya tiene 3 goles en esta campaña y dos asistencias, por lo que también ha respondido a las oportunidades que viene teniendo con los bávaros.