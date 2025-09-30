Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Lluvia de memes para Richard Ríos por ‘autogolazo’ en Champions; no lo bajan de “tiktoker”

Lluvia de memes para Richard Ríos por ‘autogolazo’ en Champions; no lo bajan de “tiktoker”

El volante colombiano recibió toda clase de comentarios y bromas luego de la infortunada jugada en la que terminó enviando el balón al fondo de su propio arco.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 30 de sept, 2025
Richard Ríos hizo autogol con Benfica ante Chelsea en Champions y memes no lo perdonaron.
A Richard Ríos lo pusieron a 'callar bocas' tras autogol en Champions
Meme: @Nosso_Sporting.

