Lluvia de memes para Richard Ríos por ‘autogolazo’ en Champions; no lo bajan de “tiktoker”

Richard Ríos fue víctima de la mala suerte en la segunda fecha de la Champions League, jornada en la que un autogol suyo sirvió para abrir el marcador del partido en el que su equipo, Benfica de Portugal, perdió 1-0 en condición de visitante contra el Chelsea de Inglaterra.

El volante antioqueño, que fue titular, quiso despejar un centro a baja altura enviado desde uno de los costados al área que defendía, pero su rechazo acabó con la pelota inflando la red del arco de su club.

Todo ocurrió en el minuto 18 del primer tiempo, momento a partir del cual las bromas y comentarios no pararon de aparecer para Ríos, al que le reconocían de manera irónica el hecho de haber hecho su primera anotación con la camiseta del Benfica, aunque fuera en contra y en plena Champions.

Las publicaciones inundaron las redes sociales, ya que el ‘cafetero’ venía siendo señalado por la hinchada desde hace varios días debido al rendimiento que estaba mostrando en el terreno de juego.

De hecho, hasta los propios medios de comunicación portugueses se sumaron a las críticas con duros titulares para el colombiano, como el del diario A Bola, que título: “Buen remate de Ríos… en la portería equivocada”.

Fue así como se cerró una noche para el olvido para que mediocampista de 25 años de edad, a quien José Mourinho, su entrenador, sustituyó en el minuto 77 y que además se fue con tarjeta amarilla.



Memes para Richard Ríos por autogol en Champions con el Benfica

Acá, algunas de las publicaciones más ingeniosas que se lograron ver, en las que lo catalogan de ‘tiktoker’:

“Richard Ríos callando a todos los que creyeron en él… Ríos tiene más goles en contra que a favor… ‘Golazo’ de Richard Ríos… Gol del ‘tiktoker’ más famoso del mundo”.

PRIMEIRO GOLO DO RICHARD RIOS AO SERVIÇO DO BENFICA



A CALAR TODOS QUE ACREDITARAM NELE! pic.twitter.com/7xeoUF32cn — NOCE ZBORD É BISEXUAL NACIONAL (@Nosso_Sporting) September 30, 2025

Não acredito que o Rios tem mais golos contra nós do que a favor pic.twitter.com/eTRK38l2yV — Díaz (@tomas_diaz16) September 30, 2025

GOLAÇO DE RICHARD RIOS 😍😍😍 pic.twitter.com/WgxFJNzcJl — rafa (@rafadsantoss) September 30, 2025

Gol contra do Richard Rios, o Tiktoker mais famoso do mundo pic.twitter.com/x2RZYJffS7 — 𝑷𝒂𝒍𝒎𝒆𝒊𝒓𝒆𝒏𝒔𝒆 𝑵𝒆𝒘𝒔  (@PalmeirenseNews) September 30, 2025

o primeiro golo do richard rios pelo benfica é um autogolo... na champions...pic.twitter.com/eIWdYtOvVH — henrique (@true_blux) September 30, 2025

richard rios fez gol contra kkkkkkkkkkkk

pic.twitter.com/rKbyEtlqbS — jorginha frello (@crfmrngo) September 30, 2025