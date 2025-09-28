Richard Ríos podría tener compañero de lujo en Benfica: jugó en el Real Madrid y fue Balón de Oro

Si bien la temporada en el 'viejo continente' apenas está comenzando, los clubes se proyectan a largo plazo y por desde ya analizan futuros movimientos o fichajes. En esta ocasión, desde España aseguran que el Benfica está detrás de un jugador que brilló en el Real Madrid y fue Balón de Oro. ¡Compañero de quilates para el colombiano Richard Ríos!

Se trata de Karim Benzema, experimentado atacante francés que milita en el Al Ittihad de la Liga de Arabia Saudita. "Él está más cerca de lo que mucha gente ha podido llegar a pensar de regresar a Europa. Mejor dicho, el movimiento de producirse será en el mercado de enero. Su posible destino no es otro que el Benfica", se lee de entrada en 'Marca'.

Karim Benzema con el Al Ittihad. Yasser Bakhsh/Getty Images

Y es que la llegada del futbolista 'galo' no parece descabellada al momento poner la mirada sobre el nuevo timonel de los 'lusos'. "José Mourinho, uno de los entrenadores clave en la carrera del delantero francés, decidió descolgar el teléfono y llamar al que fue su jugador para hacerle llegar el interés para que se incorpore a la disciplina del Benfica, nuevo equipo del técnico portugués", añadió el citado portal, dejando en claro que sería un pedido expreso y exclusivo de 'Mou'.

Eso sí, como toda negociación, las cosas no se dan de la noche a la mañana y desde el conjunto árabe saltaron las alarmas al tratarse de su jugador estrella. "La reacción de los dirigentes del Al Ittihad no se hizo esperar y le comentaron incluso la posibilidad de ampliar un año más su contrato. La idea que maneja Benzema es hasta 2027 y, si es posible, en el equipo saudí, del cual se siente jefe y auténtica referencia", concluyó el medio español.

Lo cierto es que Benfica ha tenido un buen inicio de campeonato en la Liga de Portugal, ya que se ubica en la tercera casilla con 17 unidades, apenas un punto menos que Porto FC y Sporting de Lisboa.

Por otro lado, Al Ittihad marcha tercero en la Liga Saudí con nueve puntos, dos menos que Al Nassr y uno por debajo de Al Qadisiya.