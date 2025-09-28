Síguenos en::
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
PERIODISTAS PELEARON
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos podría tener compañero de lujo en Benfica: jugó en el Real Madrid y fue Balón de Oro

Richard Ríos podría tener compañero de lujo en Benfica: jugó en el Real Madrid y fue Balón de Oro

José Mourinho llegó hace poco al banquillo del Benfica de Richard Ríos y según la prensa ya hizo una llamada para intentar hacer un fichaje top.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de sept, 2025
Comparta en:
Richard Ríos, mediocampista colombiano del Benfica, en un partido de la Liga de Portugal
Richard Ríos, mediocampista colombiano del Benfica, en un partido de la Liga de Portugal
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad