Locura por Luis Díaz: así narraron el golazo del guajiro con el Bayern Múnich

Luis Díaz sigue dando de qué hablar con sus actuaciones en el Bayern Múnich. Esta vez, el jugador de la Selección Colombia se despachó con un golazo en la décima fecha de la Bundesliga frente al Unión Berlín, en condición de visitante.

Los dirigidos por Vincent Kompany tuvieron un partido difícil ante el Unión, que les puso freno a una racha de 16 victorias consecutivas, por lo que el conjunto bávaro tuvo que conformarse con un emocionante empate 2-2.

A los 27 minutos, Danilho Doekhi abrió el marcador para los locales, pero a los 38 apareció Luis Díaz, quien se asoció con Josip Stanisic. El croata intentó una pared, pero envió un balón muy largo; aun así, el guajiro evitó que saliera al borde de la línea, se deshizo de un rival y, sin mayor ángulo, desenfundó un potente remate de pierna derecha que dejó sin opciones al guardameta rival.

El tanto de ‘Lucho’ generó todo tipo de reacciones, aunque lo más llamativo fueron las narraciones de periodistas extranjeros que vibraron con la genialidad del colombiano.



Así narraron el golazo de Luis Díaz al Unión Berlín

Hot diggity.

Luis Diaz wants to be the best in the 🌍 pic.twitter.com/hT41bs6slj — Maximiliano Bretos (@MaxBretosSports) November 8, 2025

¡¿QUÉ HICISTE, LUCHO?! ¡¡INFERNAL GOLAZO SIN ÁNGULO DE LUIS DÍAZ PARA EL 1-1 ENTRE BAYERN Y UNION BERLIN!!



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/S9b5XUhyNk — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2025