Así calificaron a Luis Díaz tras 2-2 de Bayern Múnich con Unión Berlín; "un gol digno del mes"

Bayern Múnich, para el que volvió a marcar el colombiano Luis Díaz, vio frenada su racha de 16 victorias seguidas entre todas las competiciones al empatar este sábado en la cancha del Unión Berlín (2-2) en la décima fecha de la Bundesliga.

El gigante 'bávaro' había ganado sus nueve partidos previos en el campeonato alemán, además de sus cuatro compromisos en Champions League, dos en Copa alemana y uno en la Supercopa de Alemania, una racha inédita en las grandes ligas europeas en un inicio de temporada. Tras el compromiso, en los medios alemanes precisaron las calificaciones para los protagonistas, y 'Lucho' Díaz no fue la excepción.

Así fue la jugada de Luis Díaz que terminó en golazo contra Unión Berlín por la Bundesliga. X de @FCBayern

¿Cómo calificaron a Luis Díaz luego del partido contra Unión Berlín?

Así las cosas, en algunos diarios de la nación 'teutona' se refirieron al desempeño del guajiro, de 28 años, en el gramado de juego del Stadion An der Alten Försterei, mismo en el que marcó un golazo.

"El héroe trágico de París salió muy motivado tras su expulsión. Evitó que el balón saliera del campo con una entrada a ras de suelo y, desde un ángulo casi imposible, disparó bajo el larguero para el 1-1. ¡Un golazo! Desaprovechó una ocasión para el 2-1 poco antes del descanso. Después, desapareció. Calificación: 2", denotaron en 'T-Online'.

Por su parte en la web de 'TZ' describieron lo siguiente: "Discutió con el árbitro al inicio del partido porque reclamaba un penalti. Su frustración con el desarrollo del juego en la primera parte era evidente, pero su reacción fue fenomenal: atajó un balón que parecía fuera de juego y, desde un ángulo cerrado por la izquierda, lo clavó en la escuadra. Un gol digno de gol del mes (37'). Sin embargo, desaprovechó una ocasión de oro para el 2-1 siete minutos después, cuando se quedó mano a mano con Rönnow. No obstante, fue el jugador más importante del Bayern hasta que el Union abrió el marcador. Calificación: 3".

Luis Díaz en duelo contra el Unión Berlín, por la Bundesliga de Alemania. Foto: AFP.

Mientras que en 'Sofaescore' le otorgaron un 7.4 de calificación.

Más detalles del juego y otros resultados

El Bayern pudo haberse ido de vacío de su visita a la capital, pero rascó un punto en el último suspiro gracias a un gol de Harry Kane.

Pese al empate, los hombres de Vincent Kompany siguen líderes de la tabla con 28 puntos, seis más que su inmediato perseguidor, el Leipzig, que perdió en la cancha del Hoffenheim (3-1).

El gran beneficiado del día fue el Bayer Leverkusen, que infligió un 6-0 al Heidenheim con dobletes del checo Patrik Schic y del argelino Ibrahim Maza (45+1 y 53).