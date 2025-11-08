"Tres goles esta semana para Luis Díaz, necesitábamos ese momento de genialidad"

Luis Díaz se llevó los reflectores esta semana en Europa. Primero por su doblete y expulsión por una dura falta a Hakimi en el triunfo sobre PSG en Champions League, y segundo, por un nuevo golazo con Bayern Múnich en la Bundesliga; el guajiro vive un excelente presente con los 'bávaros'.

Este sábado, el de Barrancas dejó su sello goleador en el 2-2 final en su visita al Unión Berlín. Su nueva anotación con los 'bávaros' dejó reacciones de la prensa en Alemania, pero también de su entrenador Vincent Kompany. El timonel belga no sólo elogió su tanto frente a 'los de hierro', sino los dos convertidos al vigente campeón de la Champions League.

Luis Díaz marcó golazo en el 2-2 del Bayern Múnich en su visita al Unión Berlín. AFP

"Necesitábamos ese momento de genialidad de 'Lucho'. Claro que pudo haber marcado otro gol después, pero la calidad que tenemos en este equipo es la que necesitamos para lograr nuestros objetivos durante la temporada. Tres goles esta semana, eso estuvo bien para él", precisó de entrada Kompany en su charla con los medios de comunicación.

Kompany on Díaz's goal and performance: "We really needed that moment of brilliance from Lucho. Of course he could've scored another goal afterwards, but the quality we have in this team is what we need to achieve our goals during the season. 3 goals he's scored this week, that… pic.twitter.com/hZSZhFzbk9 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 8, 2025

Kompany también generó su análisis sobre lo que el juego del Bayern Múnich contra Unión Berlín, un rival que le plantó cara.

"No hicimos lo suficiente en la primera parte; llegamos tarde, perdimos el segundo balón muchas veces. Sabíamos que las jugadas a balón parado eran la mayor fortaleza del Unión; todo se redujo a detalles. A partir del minuto 30, no puedo decir que hayamos jugado mal. Fue difícil, pero era lo que esperábamos. No hicimos un mal partido, pero debo decir que el rival hizo muchas cosas bien", agregó el DT del elenco muniqués.

Y agregó: "En el contexto general, hay aspectos positivos que rescatar del día de hoy (sábado). El Leipzig perdió. Y la forma en que remontamos para conseguir el punto, eso forma parte de la temporada".



- Obra de arte de Luis Díaz -

Pero más allá del resultado, lo más destacado del choque en la capital alemana fue el golazo de Luis Díaz. El extremo, goleador y expulsado en París, confirmó su gran estado de forma al enviar el balón a la escuadra casi sin ángulo (38). Fue el sexto gol en Liga alemana para el delantero de Barrancas y su undécimo en lo que va de temporada entre todas las competiciones.

Así fue la jugada de Luis Díaz que terminó en golazo contra Unión Berlín por la Bundesliga. X de @FCBayern

Ahora, Luis Díaz se concentrará en una nueva jornada FIFA con la Selección Colombia, que enfrentará a Australia y Nueva Zelanda. Ambos partidos se podrá ver EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com.