Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Tres goles esta semana para Luis Díaz, necesitábamos ese momento de genialidad"

"Tres goles esta semana para Luis Díaz, necesitábamos ese momento de genialidad"

Esas fueron las palabras de Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich, luego de un nuevo golazo de Luis Díaz en la Bundesliga. El guajiro está imparable.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 8 de nov, 2025
Comparta en:
Luis Díaz fue figura con Bayern Múnich en el 2-2 en su visita a Unión Berlín por la Bundesliga.
Luis Díaz fue figura con Bayern Múnich en el 2-2 en su visita a Unión Berlín por la Bundesliga.
X de @FCBayern

Publicidad

Publicidad

Publicidad