Los hinchas del Cruz Azul le agradecen a Kevin Mier, quien fue figura en victoria frente a Chivas

En el partido entre Chivas de Guadalajara y Cruz Azul, que terminó 2-1 a favor del equipo 'cementero', por la fecha siete de la Liga MX, una de las grandes figuras del juego fue el arquero colombiano Kevin Mier.

Mier, que era objeto de críticas por parte de los hinchas de su club y de los periodistas mexicanos, mostró un excelente nivel en el compromiso, permitiéndole al Cruz Azul lograr su quinta victoria en línea en el torneo 'manito', y ubicarse en la tercera posición con 17 puntos, a un punto del líder, Monterrey.

En el partido frente a Guadalajara, el exAtlético Nacional tuvo una precisión en los pases del 51%, una estadística de 0.55 goles evitados y realizó cuatro paradas, dos de ellas en el área. Por lo que en las redes sociales, los hinchas de la 'máquina' le mostraron todo su agradecimiento al golero 'cafetero'.

Kevin Mier, arquero colombiano en el Cruz Azul - Foto: Getty Images

"Si Cruz Azul no perdió contra Chivas fue por las intervenciones de Kevin Mier, el triunfo no es por Larcamón", "Kevin Mier por fin está en buena forma tras una mala racha a finales de julio y principios de agosto. Es fantástico verlo con más confianza justo antes del parón internacional", "Kevin Mier hizo un partido muy decente hoy con Cruz Azul. Ya salió de esa mala racha", fueron algunos de los comentarios de los aficionados del Cruz Azul.

Y es que Mier, quien fue señalado tras sus últimas actuaciones, sobre todo en el partido frente a Seattle Sounders por la Leagues Cup en donde recibió siete anotaciones; mostró nuevamente su nivel bajo los tres palos, siendo seguro en cada acercamiento de las Chivas.

Atajada de Kevin Mier frente a Chivas Foto: X/ @Carlos_Ponz

El arquero de la Selección Colombia ha tenido un periplo irregular en suelo mexicano, ha jugado 39 partidos en el año, en los que ha encajado 42 goles, para una media de 1.08 goles recibidos por partido. Sin embargo, ha tenido buenos compromisos en los que ha atajado varios balones y ha protagonizado jugadas virales. Por lo cual, ha sido llamado últimamente a la 'tricolor', dada su juventud y buen juego de pies.

Ahora, Mier se prepara para viajar a Barranquilla donde hará parte de los jugadores que buscarán el tiquete al Mundial 2026, en esta fecha doble contra Bolivia, en suelo colombiano, y Venezuela en condición de visitante.

Luego del parón de selecciones, volverá a su club para enfrentar a Pachuca, el sábado 13 de septiembre, en el estadio Hidalgo, con la intención de asumir el liderato de la Liga mexicana.