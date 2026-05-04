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Gol Caracol  / La nueva apuesta de la Conmebol; entregar premios millonarios a los campeones de las ligas locales

La nueva apuesta de la Conmebol; entregar premios millonarios a los campeones de las ligas locales

La Confederación Sudamericana de Fútbol quiere impulsar el fútbol regional y entregará premios millonarios a las ligas locales. La cantidad es de 1 millón de dólares ¡Los detalles aquí!

Por: EFE
Actualizado: 4 de may, 2026
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Alejandro Domínguez: presidente de la Conmebol
Alejandro Domínguez: presidente de la Conmebol
AFP

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