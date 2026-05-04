Carlos Cuesta hizo caso y el DT de Vasco da Gama lo felicitó; “ahí puede pasar cualquier cosa”

Carlos Cuesta fue una de las figuras más importantes y destacadas en su último partido contra el Flamengo. El colombiano quien hace parte del equipo brasileño Vasco da Gama, hizo una aparición contundente en el último minuto participando en el gol del empate de su equipo. El encuentro se llevó a cabo el domingo 3 de mayo, en el que terminó en un empate 2-2 en el estadio Maracaná.

El futbolista de 27 años estuvo presente los 90 minutos del encuentro, donde siguió las órdenes de su director técnico Renato Gaúcho, luego de que el entrenador brasileño manifestara hace algunas semanas que a los jugadores colombianos les costaba acoplarse al terreno de juego. El chocoano deslumbró al minuto 90+7 con un pase gol que le daría el empate a su equipo.

En el encuentro, el equipo de Río de Janeiro no comenzó de la mejor manera el enfrentamiento, pues a los 8 minutos del compromiso había recibido el primer gol por parte del delantero Pedro dos Santos. En la segunda parte, fue Jorge Luis Frelllo quien anotó el segundo tanto de penalti al minuto 60'. A pesar de ello, los de Renato Gaúcho le dieron la vuelta al marcador del enfrentamiento al minuto 84' con un gol del defensa Robert Renan.

A pesar de dichas actuaciones, la que se llevó las miradas del público, y especialmente la del DT, fue la que apareció en el último minuto con un gol del brasileño Hugo Moura, quien pudo hacer esta anotación gracias al centro que le dio el colombiano Carlos Cuesta.



Dicho enfrentamiento se llevó a cabo por la decimocuarta jornada del Brasileirao, (Campeonato Brasileño de Serie A). El Flamengo es segundo con 27 puntos y el Vasco da Gama ocupa la decimotercera posición con tan solo 17 unidades.

Carlos Cuesta, defensor colombiano del Vasco da Gama. X de @VascodaGama

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Entre tanto, según manifestó el medio 'Globo Esporte', el DT del equipo en rueda de prensó expresó su contento frente a la actuación de su equipo y sobre todo del colombiano Carlos Cuesta, por su asistencia en el último minuto. "Hoy no sacamos tiros de esquina en corto; pusimos el balón en el área justo donde Robert anotó. Sabíamos que podíamos aprovecharlo, y lo hicimos. Y luego, de nuevo con una jugada a balón parado de Cuesta. Les digo: pongan el balón en el área, porque ahí puede pasar cualquier cosa. Cuesta puso el balón en el área, Hugo entró y marcó el gol del empate. Nos vamos de aquí con el alma limpia".

De igual manera, resaltó el trabajo realizado por el árbitro durante el compromiso. "Quiero felicitar al árbitro. No es fácil arbitrar un derbi de esta magnitud. Arbitró muy bien, tanto él como los asistentes. No cometieron ningún error. Estamos satisfechos. Cuando se equivocan, los criticamos, pero cuando aciertan, tenemos que elogiarlos", dijo antes de continuar.

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El próximo enfrentamiento al que se medirá el Vasco da Gama será el miércoles 6 de mayo frente al Audax Italiano, por Copa Sudamericana.



Así fue la asistencia de gol de Carlos Cuesta