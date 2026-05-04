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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Carlos Cuesta hizo caso y el DT de Vasco da Gama lo felicitó; “ahí puede pasar cualquier cosa”

Carlos Cuesta hizo caso y el DT de Vasco da Gama lo felicitó; “ahí puede pasar cualquier cosa”

El entrenador de Vasco da Gama, Renato Gaucho, quien hace algunas semanas hizo una crítica a la adaptación de los futbolistas colombianos en Brasil, destacó a Carlos Cuesta, tras el 2-2 con Flamengo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de may, 2026
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Carlos Cuesta Vasco da Gama
Carlos Cuesta, futbolista colombiano en Vasco da Gama - Foto:
Vasco da Gama Oficial

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