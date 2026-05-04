Tabla de goleadores de Liga BetPlay 2026-I, tras doblete de Luis Muriel; se metió en la pelea

La fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I se terminó este domingo, dejando los últimos clasificados a los playoffs del fútbol colombiano, otros grandes que quedaron eliminados, y de paso cambios hasta en la tabla de goleadores del primer semestre del rentado local, con Luis Muriel como la principal noticia en este ítem.

El delantero del Junior de Barranquilla se reportó con un doblete en la victoria 4-3 sobre el Pasto, en el estadio Romelio Martínez, y llegó a once anotaciones en lo que va de semestre, por lo que buscará ser figura en la ronda final de la liga y sumar más tantos para luchar por el Botín de Oro.



Tabla de goleadores de Liga BetPlay 2026-I, tras fecha 19 del todos contra todos

Andrey Estupiñán (Pasto) - 13 goles Luis Muriel (Junior) - 11 goles Jorge Rivaldo (Águilas Doradas) - 11 goles Yeison Guzmán (América de Cali) - 10 puntos Dayro Moreno (Once Caldas) - 10 goles Alfredo Morelos (Nacional) - 9 goles Andrés Arroyo (Fortaleza) - 9 goles Rodrigo Contreras (Millonarios) - 8 goles Leonardo Castro (Millonarios) - 7 goles Andrés Rodríguez (Deportivo Cali) - 7 goles

Luis Muriel, autor de un gol en la victoria de Junior de Barranquilla sobre Boyacá Chicó Twitter del Junior

Este top 10 de los goleadores actuales de la Liga BetPlay 2026-I es liderado por el atacante del Deportivo Pasto, Andrey Estupiñán, quien pasa por una gran campaña con el elenco nariñense, que también es protagonista en este primer semestre.

Estupiñán, junto a Luis Muriel, Yeison Guzmán, Dayro Moreno y Alfredo Morelos son los únicos de ese listado que clasificaron a cuartos de final del fútbol colombiano, por lo que pueden seguir en la lucha por el Botín de Oro del campeonato local.



Así fue la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I

Los equipos capitalinos Independiente Santa Fe e Internacional se quedaron este domingo con los dos últimos cupos a los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana en una jornada de cuatro partidos simultáneos que dejó eliminados al también bogotano Millonarios, al Deportivo Independiente Medellín (DIM) y al Deportivo Cali.



En el estadio El Campín de Bogotá, Santa Fe, dirigido por el uruguayo Pablo Repetto y que llegaba presionado tras la reciente derrota en la Copa Libertadores ante el Platense argentino, selló su clasificación al vencer por 3-1 al Internacional en un partido que tuvo que remontar.

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El Internacional de Bogotá, entrenado por el argentino Ricardo Valiño y que había liderado el torneo en las primeras jornadas pero atravesó un bache de siete partidos sin ganar, se adelantó con un gol de Fabricio Sanguinetti. Sin embargo, el conjunto 'Cardenal' reaccionó con tantos de Hugo Rodallega, Emanuel Olivera y Nahuel Bustos.

Acción de juego entre Santa Fe e Internacional de Bogotá por la jornada 19 de la Liga BetPLay I-2026. Foto: Colprensa

Pese a la derrota, Internacional se clasificó como octavo, con 28 puntos, favorecido por los resultados en otros estadios en una definición que se resolvió en los últimos minutos. Santa Fe quedó en la séptima casilla.

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El cuadro de los ocho clasificados lo completan Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Once Caldas, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y América de Cali.



Los eliminados

Por su parte, Millonarios no logró la clasificación a la siguiente fase al empatar 2-2 con Alianza en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar.

Yeiner Londoño y Pedro Franco anotaron para el equipo local, mientras que el argentino Rodrigo Contreras otorgó un doblete para el conjunto dirigido por su compatriota Fabián Bustos.

Millonarios Liga BetPlay 2026-I Colprensa

En el estadio Atanasio Girardot, el Deportivo Independiente Medellín (DIM) quedó eliminado al perder por 1-2 ante Águilas Doradas.

Jorge Rivaldo y Nicolás Lara marcaron para los visitantes, mientras que Diego Moreno descontó al final del segundo tiempo para el equipo local.

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Deportivo Cali es el otro 'grande' del fútbol colombiano que resultó eliminado ya que empató 1-1 frente al Deportes Tolima en Ibagué, lo que significa una nueva frustración para el equipo dirigido por el venezolano Rafael Dudamel.

La jornada comenzó el viernes con la victoria por 1-0 de Once Caldas sobre Atlético Nacional, ambos sin preocupaciones al ya estar clasificados.

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El sábado, Boyacá Chicó goleó 3-0 a Llaneros y Jaguares venció 2-0 a Cúcuta, en partidos sin incidencia en la clasificación pero con impacto en la tabla del descenso.