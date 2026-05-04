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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Tabla de goleadores de Liga BetPlay 2026-I, tras doblete de Luis Muriel; se metió en la pelea

Tabla de goleadores de Liga BetPlay 2026-I, tras doblete de Luis Muriel; se metió en la pelea

Se terminó la fase del todos contra todos y son varios los delanteros que siguen también en la disputa del botín de oro de la Liga BetPlay 2026-I. Luis Muriel anotó dos goles y buscará el premio.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de may, 2026
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Luis Muriel y Teófilo Gutiérrez Junior
Luis Muriel y Teófilo Gutiérrez, delanteros del Junior de Barranquilla - Foto:
Junior Oficial

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