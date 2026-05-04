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Gol Caracol  / El golazo de chilena de Joao Pedro para Chelsea, en Premier League, en derrota 1-3 con Nottingham

El golazo de chilena de Joao Pedro para Chelsea, en Premier League, en derrota 1-3 con Nottingham

En la más reciente derrota de 'los azules' en el encuentro ante el Nottingham Forest; los dirigidos por Calum McFarlane solo tuvieron un minuto de alegría con el golazo de Joao Pedro.

Por: EFE
Actualizado: 4 de may, 2026
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Joao Pedro
Joao Pedro.; jugador del Chelsea
AFP

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