¿Luis Díaz, amenazado por Vinícius? Bayern Múnich podría cerrar un “fichaje espectacular”

Luis Díaz llegó recientemente al Bayern Múnich como la tercera contratación más cara de la historia de ese club (75 millones de euros) y de inmediato se ganó un puesto en la formación titular.

Y aunque el delantero ‘cafetero’ firmó contrato hasta 2029, el conjunto bávaro no se queda quieto y querría seguir sacudiendo el mercado de pases para robustecer su plantilla de estrellas.

Lo particular es que a pesar de que los alemanes cuentan con un goleador altamente efectivo, como el inglés Harry Kane, estarían pensando en vincular a otra superestrella para el frente de ataque.

Así lo dio a entender el diario teutón TZ, especializado en información del Bayern Múnich y medio en el que se dieron detalles de la posible vinculación.



Vinícius podría llegar al Bayern, del también delantero Luis Díaz

De acuerdo con el periódico en cuestión, el brasileño Vinícius Júnior, actualmente en el Real Madrid de España, estaría en la mira del conjunto muniqués.

“La estrella del Real Madrid estaría abierta al traspaso al no estar satisfecho con su entrenador, ‘Xabi’ Alonso, y el Bayern se menciona como parte interesada. ¿Habrá un fichaje espectacular el próximo verano?”, apuntó el impreso.

Además, añadió que el popular ‘Vini’ tiene contrato hasta 2027, pero que su renovación con el elenco ‘merengue’ está “en suspenso” y que su venta en el verano de 2026 sería “la única opción del club”.

Y aunque el Bayern está en la lista de posibles destinos para el carioca, también aparecen como pretendientes los elencos ingleses Arsenal, Liverpool, Manchester City y Chelsea, así como el París Saint-Germain de Francia.

La pregunta que surge frente a esta posibilidad tiene que ver con Luis Díaz y si su lugar estaría en riesgo, pues Kane es inamovible y Vinícius seguramente llegará a la titular.

Sin embargo, hasta el momento, todo está en el plano de la especulación y Díaz se preocupa por rendir con su club en los torneos locales y en la Champions League.

Por ahora, el ‘cafetero’ se alista con sus compañeros para la contienda en condición de local frente al Werder Bremen del viernes 26 de septiembre a la 1:30 de la tarde, hora colombiana, en cumplimiento de la quinta fecha de la Bundesliga, en la que el Bayer es líder con 12 puntos de 12 posibles.