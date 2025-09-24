Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Luis Díaz, amenazado por Vinícius? Bayern Múnich podría cerrar un “fichaje espectacular”

¿Luis Díaz, amenazado por Vinícius? Bayern Múnich podría cerrar un “fichaje espectacular”

La noticia fue tomada como una bomba informativa en suelo alemán, en donde la versión ha empezado a tomar fuerza, por lo que hay duda sobre qué pasará con el colombiano.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 24 de sept, 2025
Comparta en:
Luis Díaz podría ser compañero de Vinícius Júnior en el Bayern Múnich de Alemania.jpg
Luis Díaz actualmente es titular en el Bayern Múnich.
Foto: FC Bayern.

Publicidad

Publicidad

Publicidad