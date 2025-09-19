Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vinícius, sentenciado: Xabi Alonso le dijo qué debe hacer para recuperar su protagonismo

Vinícius, sentenciado: Xabi Alonso le dijo qué debe hacer para recuperar su protagonismo

Después de haber sido suplente en el partido del Real Madrid contra Marsella, por Champions League, el entrenador le envió un claro mensaje a Vinícius Júnior.

Por: EFE
Actualizado: 19 de sept, 2025
Comparta en:
Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid, no fue titular en el partido contra Marsella, por Champions League
Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid, no fue titular en el partido contra Marsella, por Champions League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad