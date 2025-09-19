Vinícius, sentenciado: Xabi Alonso le dijo qué debe hacer para recuperar su protagonismo

Tras la suplencia en el estreno en la Liga de Campeones, frente al Marsella, que se sumó a la de Oviedo y tres titularidades en partidos en los que siempre fue sustituido, Xabi Alonso explicó la manera en la que lleva la situación con el brasileño Vinícius Júnior y aseguró que será uno de los jugadores "importantes" del equipo en la temporada.

Hizo público Xabi Alonso el tacto que debe tener un entrenador con un jugador del perfil de Vinícius, que ha pasado de acariciar el último Balón de Oro a perder su estatus de intocable en el Real Madrid.

"Le veo bien. Se le veía que no era el momento de hablar con él, pero se le veía con mejor sonrisa, más positivo y hemos hablado un poquito. Hemos hecho algo de trabajo individual con centros y mañana ya veremos", explicó Xabi Alonso, que devolverá al once a Vinícius frente al Espanyol en LaLiga.

"Le vi que no era el momento de hablar y tienes que tener esa intuición", confesó el técnico madridista. "Hemos hablado un poquito y hemos acabado con buenas sensaciones el entrenamiento, haciendo algo individual. Llevamos cinco partidos de Liga, queda muchísimo hasta mayo y hay que ir poco a poco en valoraciones del equipo y de jugadores de forma individual", pidió Xabi.

Vinícius Júnior, delantero brasileño del Real Madrid, se lamenta por un gol errado en Champions League AFP

Aunque el tolosarra se mostró convencido de que a final de temporada, en el momento de hacer un balance del curso, Vinícius acabará como uno de los jugadores claves de su plantilla.

"Hay muchos jugadores importantes dentro de esta plantilla por nivel, experiencia, recorrido y por lo que nos van a dar. Vinícius es uno de ellos, Kylian es otro, Jude (Bellingham), Fede (Valverde), Aurelien (Tchouaméni), Dean (Huijsen) que está empezando, Carvajal. No entro en esas etiquetas, valoro a todos. El camino para que se sientan importantes lo estamos trazando, pero todos están en el mismo barco y necesitamos que todos remen en la misma dirección", sentenció.