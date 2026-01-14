Luis Díaz armó jugadota, se sacó a varios y asistió para el gol de Lennart Karl, para el Bayern

Bayern Múnich venció 3-1 al Colonia en la fecha 17 de la Bundesliga, en un partido en el que remontaron y fue clave el colombiano Luis Díaz, quien se reportó con la asistencia del último gol del encuentro, que fue anotado por Lennart Karl.

Al minuto 84, el atacante guajiro recibió la pelota por la banda izquierda, se fue cerrando hacia el centro y con habilidad y velocidad dejó a varios rivales en el camino. En el momento preciso le sirvió la pelota al joven alemán, quien definió con precisión.

Los otros goles del Bayern Múnich fueron de Serge Ganbry y Kim Min Jae, para que de esa manera el cuadro bávaro sigue invicto y más líder que nunca en la Bundesliga, con 47 puntos.

Así fue la asistencia de Luis Díaz en Colonia vs Bayern Múnich, para gol de Lennart Karl:

EL NIVEL DE LUCHO ES COSA SERIA: Díaz dejó solo a Lennart Karl y el juvenil marcó el 3-1 de Bayern Munich ante Colonia.



