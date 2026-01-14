Síguenos en:
Luis Díaz armó jugadota, se sacó a varios y asistió para el gol de Lennart Karl, para el Bayern

Luis Díaz armó jugadota, se sacó a varios y asistió para el gol de Lennart Karl, para el Bayern

El guajiro Luis Díaz mostró su destreza y habilidad con el balón para servírsela al joven atacante alemán, para el 3-1 en el marcador a favor del Bayern Múnich contra el Colonia, en la Bundesliga.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de ene, 2026
Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz en acción con el Bayern Múnich
AFP

