Luis Díaz: "Bayern Múnich trabaja duro para ganar la Champions League, pero hay que competir"

Bayern Múnich es uno de los equipos que 'manda la parada' en Europa, y eso se debe en parte gracias al momento extraordinario de Luis Díaz. El de Barrancas 'ilumina' con su fútbol al elenco 'bávaro', que esta temporada le apunta a todo; ganar la Champions League, sin duda, es el objetivo primordial.

Antes del duelo contra Atalanta, por la ida de los octavos de final, - que será este martes en Bérgamo -, el número '23' de la escuadra muniqués habló con los medios oficiales de la UEFA y allí reveló las claves del gran presente del Bayern y no ocultó las ganas de levantar la levantar el trofeo de la preciada 'orejona' a final de la temporada. sabe que no será nada sencillo, pero están trabajando para lograrlo.

Luis Díaz marcó gol y asistencia con Bayern Múnich frente al Borussia Mönchengladbach. Getty

"Ganarla sería increíble, y estamos trabajando duro para conseguirlo. Somos un gran club, tenemos un gran equipo y un buen entrenador. Somos una gran familia y trabajamos por el mismo objetivo", expresó el de Barrancas.



Díaz Marulanda agregó que todos los clubes participantes también apuestan por lo mismo, el de coronarse campeones en el 'viejo continente', pero sabe de lo que puede dar el Bayern como equipo dentro del campo de juego.

"Queremos ganarlo todo. Tenemos que trabajar constantemente, sin perder nunca el sentido de la realidad, porque en el fútbol moderno cualquier equipo puede ponértelo difícil. Hoy en día todos los equipos son fuertes, así que tenemos que competir con mucha intensidad", complementó el exLiverpool y 'crack' de la Selección Colombia.



Otras declaraciones de Luis Díaz:

- Sobre jugar con Harry Kane

"Admiro absolutamente todo lo que hace, porque creo que actualmente no hay otro delantero como él. Marca goles, da asistencias, corre, sale al campo y te lanza un pase desde 30 metros. Lo hace todo con su habilidad, pero también mentalmente, creo que es muy fuerte".

- Causar estragos en los defensores rivales

"Sé que soy peligroso cuando tengo el balón en los pies, así que me encantan esos momentos en los que creo caos en la defensa rival, porque los delanteros y los extremos viven para esos momentos en los que el rival tiene miedo o sabes que lo estás haciendo bien o que estás ayudando al equipo. Sigo intentando marcar y dar asistencias, porque eso es también para lo que viven los delanteros. Así que, como lo disfruto, siempre intento hacer más".