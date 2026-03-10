Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz: "Bayern Múnich trabaja duro para ganar la Champions League, pero hay que competir"

Luis Díaz: "Bayern Múnich trabaja duro para ganar la Champions League, pero hay que competir"

El guajiro sueña en grande con Bayern Múnich esta temporada, y sin duda, uno de los objetivos a los que le apunta es la Champions League. Luis Díaz vive un excelente presente.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 10 de mar, 2026
Comparta en:
Luis Díaz brilla con el Bayern Múnich.
Luis Díaz brilla con el Bayern Múnich.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad