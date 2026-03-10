Luis Javier Suárez contundente en la cancha con Sporting; sus números son impactantes

De los delanteros colombianos que figuran en el fútbol de Europa, Luis Javier Suárez es uno de los más relevantes. El samario no para de inflar las redes contrarias con Sporting Lisboa, no sólo a nivel de la Liga de Portugal, sino también en la Champions League.

Los 'leones' están teniendo una buena temporada y en parte se debe al poderío goleador de Suárez Charris; sus números son más que impactantes. Luis Javier arribó para esta campaña al Sporting desde Almería, club de la segunda división de España, y con el cartel a cuestas de reemplazar a Viktor Gyökeres, quien con sus goles llevó a los 'verdiblancos' a la cima en las últimos años.

Pero el atacante de nuestro país ha sabido responder en la cancha a la confianza depositada por su club desde el primer día, prometió que daría lo mejor de sí en su presentación, y hasta el momento, ha cumplido a cabalidad. El 'cafetero' ha aparecido en momentos determinantes y clave, en compromisos de jerarquía.

Luis Javier Suárez celebra gol con Sporting Lisboa - Foto: Sporting Oficial

Gran momento del samario

En la previa al duelo por la ida de los octavos de final frente al Bodø/Glimt, en la cuenta en 'X' de 'Invictos' repasaron lo que han los sido los números del número '97' del Sporting en su primera campaña; la información que revelaron es impresionante.



Así las cosas, el delantero de la Selección Colombia ha disputado 39 partidos en todas las competiciones, dejando como saldo 31 goles y aportando 5 asistencias. Actualmente, es el líder del goleo en el campeonato lusitano con 23 'gritos sagrdos'.

Publicidad

Una de esas dianas se las ha convertido a equipos fuertes como el caso del Nápoles y el París Saint-Germain (PSG) en la Champions League, y además, ha llevado al Sporting, fase tras fase, en la Copa de Portugal. En este último torneo busca un lugar en la final; el rival a vencer es el Porto, por ahora, lideran la serie 1-0 con un tanto precisamente del colombiano.

¡¡LA PRIMERA TEMPORADA DE LUIS SUÁREZ EN PORTUGAL ESTÁ SIENDO INMENSA!!



Luis Suárez con el Sporting de Portugal:



➤ 31 goles.

➤ 5 asistencias.

➤ 39 partidos.

➤ Líder goleador de la Liga de Portugal.

➤ Su equipo está luchando por el título de Liga (a 4 puntos del líder).

➤… pic.twitter.com/f0o4avykMx — Invictos (@InvictosSomos) March 9, 2026

¿Cuándo es el próximo partido de Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa?

El calendario del fútbol en Europa precisa que será este miércoles 11 de marzo frente a la sorpresa de la Champions League, el Bodø/Glimt. Los 'leones' visitarán al elenco noruego en el Aspmyra Stadion, a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia), por la ida de los octavos de final del máximo torneo de clubes en Europa. Por supuesto que se espera la presencia del atacante samario, de 28 años, hombre de confianza de Rui Borges.

