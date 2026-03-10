Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / En la MLS se ilusionan con cara a cara entre James Rodríguez y Thomas Müller, evocan al Bayern

En la MLS se ilusionan con cara a cara entre James Rodríguez y Thomas Müller, evocan al Bayern

Se viene una nueva jornada en la MLS y uno de los partidos que llama la atención es el de Vancouver Whitecaps vs. Minnesota United por el reencuentro entre James Rodríguez y Thomas Müller.

Por: AFP
Actualizado: 10 de mar, 2026
James Rodríguez y Thomas Müller compartieron en Bayern Múnich y se enfrentarán en la MLS.
James Rodríguez y Thomas Müller compartieron en Bayern Múnich y se enfrentarán en la MLS.
Fotos: AFP y Getty

