En la MLS se ilusionan con cara a cara entre James Rodríguez y Thomas Müller, evocan al Bayern

El colombiano James Rodríguez debutará el próximo domingo con el Minnesota United frente a los Vancouver Whitecaps, anunció el jugador en una transmisión de 'streaming', donde afirmó sentirse cómodo en su nuevo club de la MLS.

Invitado a ver el primer partido de la temporada del Altético Parceros FC, su equipo de la Kings League, James cruzó algunas palabras sobre su presente con Angerson García 'Pelicanger', con quien copreside el club en la liga de fútbol 7 gestionada por streamers y personalidades de internet.

El exjugador del Real Madrid, Bayern Múnich, entre otros clubes, saludó a través de una videollamada y pronto se excusó por no poder acompañar la transmisión en el siguiente partido de sus pupilos.

James Rodríguez junto al Minnesota United FC Cuenta Oficial de X del Minnesota United FC

"El próximo finde juego el domingo, así que no voy a poder estar", dijo el colombiano. A lo que su socio le preguntó si debutaría con el Minnesota United.



"Sí, sí, sí, con la gloria de Dios. Contra el equipo de (Thomas Müller, no sé cómo es que se llama, el Vancouver", respondió el mediocampista.

Publicidad

La noticia, en boca del propio '10' de la Selección Colombia, se da un día después de que su debut con Minnesota se aplazara por segunda vez, primero por decisión técnica y luego por una contusión que lo sacó de la convocatoria del partido del sábado, en el que su club cayó 3-1 ante el Nashville SC.

Sobre si está cómodo en su nuevo club, Rodríguez le respondió a su socio: "Bien. Está bueno esto por acá".

Publicidad

El estreno del zurdo colombiano, de 34 años, se da en un momento crítico porque tiene solo 12 partidos asegurados con el United, donde debe encontrar ritmo de competencia para unirse a la selección colombiana.

Su contrato finaliza en junio, cuando arranca el Mundial de Norteamérica, y su continuidad hasta el final de temporada de la MLS en diciembre depende de que Minnesota ejerza la opción de la que dispone.

James, presentado a la afición un mes atrás, había estado ultimando su puesta a punto física y su adaptación a un equipo que sin él suma cuatro puntos en las tres primeras fechas.

Con la derrota del sábado, Minnesotta sigue en la décima plaza de la Conferencia Oeste.

James Rodríguez y Thomas Müller compartieron en Bayern Múnich y se enfrentarán en la MLS. Getty

Publicidad

El del domingo entre Müller y Rodríguez será el reencuentro de dos exestrellas del Bayern, que compartieron plantel entre 2017 y 2019.