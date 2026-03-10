Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Nueva alarma para Mundial 2026 en Estados Unidos; negaron visas a equipo de Concacaf

Nueva alarma para Mundial 2026 en Estados Unidos; negaron visas a equipo de Concacaf

Dicho equipo jugará este miércoles en la Copa de Campeones de la Concacaf frente a Los Ángeles Galaxy; no obstante recibieron malas noticias en cuanto al visado.

Por: AFP
Actualizado: 10 de mar, 2026
Comparta en:
Balón de fútbol en terreno de juego durante partido (Imagen de referencia).
Balón de fútbol en terreno de juego durante partido (Imagen de referencia).
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad