Nueva alarma para Mundial 2026 en Estados Unidos; negaron visas a equipo de Concacaf

Al menos diez futbolistas del equipo jamaiquino Mount Pleasant no obtuvieron visas de entrada a Estados Unidos para el partido de este miércoles por la Copa de Campeones de la Concacaf ante Los Ángeles Galaxy, informaron los directivos del club.

Mount Pleasant viajó a Los Ángeles el domingo con una plantilla de 18 jugadores, incluidos cinco de la cantera, debido a que la plantilla se vio diezmada por los problemas de visado.

Varios miembros del plantel son de Haití, uno de los 19 países afectados por las medidas represivas contra la inmigración impuestas por el presidente estadounidense Donald Trump.

Trionda, el balón del Mundial 2026. Foto oficial de la FIFA

Este problema pone de relieve una de las preocupaciones en torno a la Copa Mundial de este año en Estados Unidos, Canadá y México, pues la selección haitiana está clasificada pero la entrada de ciudadanos de ese país a territorio estadounidense está suspendida por orden presidencial desde junio pasado.



La misma situación enfrentan los ciudadanos de países como Costa de Marfil y Senegal.

Publicidad

Aunque los atletas que participan en grandes eventos deportivos como el Mundial o los Juegos Olímpicos están exentos de la prohibición, no estaba claro si el torneo regional de clubes de la Concacaf hacía parte de esas excepciones.

El director deportivo de Mount Pleasant, Paul Christie, afirmó que el obstáculo con la visa dejaría al equipo en desventaja competitiva mientras se prepara para enfrentar a los campeones de la Copa MLS 2024 esta semana.

Publicidad

"No queremos simplemente presentarnos al partido, queremos poder competir, pero no se nos está dando la oportunidad de dar lo mejor de nosotros", declaró Christie al Jamaica Observer.

Christie afirmó que su club no podrá alinear a su "mejor once inicial".

Según informes de medios estadounidenses, la Concacaf, el organismo regional del fútbol en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, ha estado intentando resolver los problemas.

Un portavoz de esa confederación no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la 'AFP'.