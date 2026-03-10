A qué hora juega HOY Luis Díaz en Atalanta vs. Bayern Múnich por la Champions League

Nada más Harry Kane, goleador 45 veces esta temporada, ha disputado más minutos y marcado más tantos que Luis Díaz en el presente curso en el Bayern Múnich, con el impacto total del extremo colombiano en su primer año en en club bávaro, cuando ha multiplicado sus cifras de goles y asistencias para ser virtual campeón de la Bundesliga y firme aspirante a la Champions League, en la que este martes visita al Atalanta en el inicio de los octavos de final.

El pasado viernes, cuando recibió en el Allianz Arena al Borussia Mönchengladbach, el internacional colombiano, fichado el pasado verano al Liverpool por 70 millones de euros, desató el triunfo de su equipo con el golazo del 1-0, con una volea a la altura del pase magistral que le había dado Leon Goretzka, y lo sentenció antes del descanso con el pase perfecto con el que dejó solo a Konrad Laimer para el 2-0 del líder alemán. Ganó 4-1.

Gran presente de Luis Díaz

Son ya 20 goles en este curso, a los que añade 16 asistencias. Solo Harry Kane, con 45 goles y baja el pasado viernes por un golpe, es también el único que lo supera en sus registros sobre la portería contraria. El siguiente es Michael Olise, con trece. Más allá aparecen Lennart Karl y Serge Gnabry, con siete cada uno. En pases decisivos solo lo sobrepasa Olise, que ha dado 25 goles.

Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto: AFP

Luis Díaz se ha superado a sí mismo. Es su momento con más producción de goles y asistencias. Lo ha multiplicado el Bayern, con el que promedia un gol cada 1,75 partidos. En el Liverpool fue cada 3,6 encuentros, en el Porto cada tres, en el Junior Barranquilla cada 5,3 y en el Barranquilla FC cada 14. Cada 2,18 choques, además, da un gol a sus compañeros en su actual equipo, por los seis de su paso por Inglaterra y Portugal.



“Jugamos un fútbol magnífico, técnicamente somos muy buenos, no solo jugamos bien ofensivamente con balón, sino que también defendemos. En un equipo es importante tener una base, un grupo muy unido, para lograr grandes cosas”, valoró el guajiro en la página web del club alemán, tras ganar al Gladbach y ya con la mirada en Bérgamo.



A qué hora juega HOY Luis Díaz en Atalanta vs. Bayern Múnich por la Champions League

Así las cosas, este partido está pactado para HOY martes 10 de marzo en horario de las 3:00 de la tarde de Colombia y se podrá ver EN VIVO por la señal de Espn y vía 'streaming' por Disney+ Premium.

Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto de este compromiso por la ida de los octavos de final de la Champions, las jugadas virales, golazos y demás que tengan que ver con Luis Díaz, así que prográmese y no se lo pierda.