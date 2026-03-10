Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A qué hora juega HOY Luis Díaz en Atalanta vs. Bayern Múnich por la Champions League

A qué hora juega HOY Luis Díaz en Atalanta vs. Bayern Múnich por la Champions League

Este martes, Luis Díaz y Bayern Múnich visitan el campo de juego del Atalanta en cumplimiento por la ida de los octavos de final de la Champions League. ¡Prográmese!

Por: EFE
Actualizado: 10 de mar, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
X de @FCBayern

Publicidad

Publicidad

Publicidad