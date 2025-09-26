Síguenos en::
Tendencias:
OSO ONCE CALDAS
JHON DURÁN HOY
LIO APUESTAS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Influencia de Lionel Messi en Inter de Miami crece aún más; ahora estará hasta en la camiseta

Influencia de Lionel Messi en Inter de Miami crece aún más; ahora estará hasta en la camiseta

El '10' ha sido la principal figura del Inter de Miami desde su llegada al club en 2023. Este viernes se conoció reveladora noticia, que le asegurará un 'billete' importante.

Por: EFE
Actualizado: 26 de sept, 2025
Comparta en:
Lionel Messi, celebrando un gol con el Inter de Miami
Lionel Messi, celebrando un gol con el Inter de Miami
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad