En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
QUEMADOS DICIEMBRE
RECARGO NOCTURNO
GRIPE H3N2
SALARIO MÍNIMO VITAL
COLFUTURO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Bayern Munich

Bayern Munich

  • Con golazo en partido de Heidenheim vs. Bayern, Luis Díaz anunció que será papá de nuevo
    Luis Díaz da la noticia junto a su coequipero Harry Kane, quien también anotó minutos después.
    FC Bayern
    #LOMÁSTRINADO

    Con golazo en partido de Heidenheim vs. Bayern, Luis Díaz anunció que será papá de nuevo

    El jugador de fútbol colombiano Luis Díaz compartió la noticia de que será papá de nuevo al celebrar el tercer tanto de su equipo, el Bayern Múnich, en el partido ante el Heidenheim este domingo.

  • El hombre utiliza la aspiradora como si fuera un cepillo
    El hombre utiliza la aspiradora como si fuera un cepillo
    Tiktok @annalewandowskahpba
    #LOMÁSTRINADO

    Robert Lewandowski peina a su hija con aspiradora y muestra qué pasa "cuando mamá no está en casa"

    La inusual manera de arreglarle el cabello a la niña conmovió a miles. Incluso, muchos señalaron que el futbolista es el mejor dentro y fuera de la cancha.

  • MEMES-PSG-BAYERN.jpg
    Gol Caracol

    Memes no perdonan a Neymar, recuerdan a Maluma y así se mofan tras la final de Champions League

    El Bayern Munich, curiosamente, celebró el campeonato con una canción del cantante colombiano. Vea algunos de los más divertidos.

  • Barcelona Bayern
    Gol Caracol

    Hasta Annabelle apareció en los imperdibles memes del Barcelona vs. Bayern

    La goleada del equipo bávaro al español en cuartos de final de la Champions League deja estas divertidas imágenes.

  • shannonyjames_0.jpg
    Gol Caracol

    “Con Shannon vivimos juntos aquí, tenemos una gran relación”: James Rodríguez

    La modelo y el jugador colombiano dieron una entrevista al diario alemán Bild, en la que hablaron de su vida en pareja en Múnich.

  • AFP
    Gol Caracol

    ¿A cuál equipo le está haciendo fuerza James en la Champions? La respuesta lo sorprenderá

    Debido a la gran amistad que tiene con el chileno Arturo Vidal, el colombiano del Bayern apoya al Barcelona en la lucha por el título.

  • bayern-regalo-montes-de-maria_2.jpg
    Gol Caracol

    La guerra los dejó sin fútbol y el día que volvieron a jugar Bayern les dio un regalo sorpresa

    Justo cuando se iba a disputar el clásico entre El Salado y Espiritano, allá en los Montes de María, recibieron una visita inesperada.

  • AFP
    Gol Caracol

    James Rodríguez disfrutó del Oktoberfest con una compañía especial

    Los jugadores del Bayern Munich celebraron la tradicional fiesta alemana con sus familiares y seres queridos.

  • Twitter: @FCBfrauen
    Gol Caracol

    Bayern Munich celebra el amor: dos de sus jugadoras se casaron

    El equipo alemán publicó en sus redes sociales que la checa Lucie Vonkova y la holandesa Claudia van den Heiligenberg contrajeron matrimonio.

  • james.jpg
    Gol Caracol

    James Rodríguez se dejó contagiar con el ‘Swish swish challenge’ y así le fue bailando

    El futbolista fue grabado por el español Thiago Alcantara, compañero en el Bayern Múnich, quien publicó el video en sus redes sociales.

CARGAR MÁS

Publicidad

Publicidad

Publicidad