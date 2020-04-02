Noticias Caracol Bayern Munich
Bayern Munich
Con golazo en partido de Heidenheim vs. Bayern, Luis Díaz anunció que será papá de nuevo
El jugador de fútbol colombiano Luis Díaz compartió la noticia de que será papá de nuevo al celebrar el tercer tanto de su equipo, el Bayern Múnich, en el partido ante el Heidenheim este domingo.
Robert Lewandowski peina a su hija con aspiradora y muestra qué pasa "cuando mamá no está en casa"
La inusual manera de arreglarle el cabello a la niña conmovió a miles. Incluso, muchos señalaron que el futbolista es el mejor dentro y fuera de la cancha.
Memes no perdonan a Neymar, recuerdan a Maluma y así se mofan tras la final de Champions League
El Bayern Munich, curiosamente, celebró el campeonato con una canción del cantante colombiano. Vea algunos de los más divertidos.
Hasta Annabelle apareció en los imperdibles memes del Barcelona vs. Bayern
La goleada del equipo bávaro al español en cuartos de final de la Champions League deja estas divertidas imágenes.
“Con Shannon vivimos juntos aquí, tenemos una gran relación”: James Rodríguez
La modelo y el jugador colombiano dieron una entrevista al diario alemán Bild, en la que hablaron de su vida en pareja en Múnich.
¿A cuál equipo le está haciendo fuerza James en la Champions? La respuesta lo sorprenderá
Debido a la gran amistad que tiene con el chileno Arturo Vidal, el colombiano del Bayern apoya al Barcelona en la lucha por el título.
La guerra los dejó sin fútbol y el día que volvieron a jugar Bayern les dio un regalo sorpresa
Justo cuando se iba a disputar el clásico entre El Salado y Espiritano, allá en los Montes de María, recibieron una visita inesperada.
James Rodríguez disfrutó del Oktoberfest con una compañía especial
Los jugadores del Bayern Munich celebraron la tradicional fiesta alemana con sus familiares y seres queridos.
Bayern Munich celebra el amor: dos de sus jugadoras se casaron
El equipo alemán publicó en sus redes sociales que la checa Lucie Vonkova y la holandesa Claudia van den Heiligenberg contrajeron matrimonio.
James Rodríguez se dejó contagiar con el ‘Swish swish challenge’ y así le fue bailando
El futbolista fue grabado por el español Thiago Alcantara, compañero en el Bayern Múnich, quien publicó el video en sus redes sociales.