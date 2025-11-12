Luis Díaz desata burlas al Liverpool desde Alemania; lo presumen como trofeo de guerra

Luis Díaz se convirtió en uno de los fichajes más importantes de la temporada a nivel mundial, pues el Liverpool lo transfirió en 75 millones de euros al Bayern Múnich, que en el pasado solo había pagado más por el defensa francés Lucas Hernández (80 millones) y por el goleador británico Harry Kane (90 millones).

Dicha cifra, que fue criticada al principio por aficionados, prensa y el entorno del conjunto muniqués, se ha convertido en una inversión que dio frutos rápidamente si se tiene en cuenta que el ‘cafetero’ lleva 11 goles y 6 asistencias en 17 partidos.

Por ello, los comentarios en contra se transformaron en elogios, según lo reseñó el diario TZ, especializado en información del cuadro bávaro.

“Al principio, hubo burlas y escarnio por recurrir a fichajes de jugadores descartados a precios exorbitantes, como Díaz”, apuntó el rotativo, pues el guajiro pasó de tener un sueldo cercano a los 3 millones de euros en su anterior club a ganar 14 millones en el Bayern.

Ahora, la misma publicación señala que mientras en suelo inglés extrañan al popular ‘Lucho’ y atacan a Liverpool por deshacerse de él, en territorio germano celebran su aparición dando a entender que es un preciado trofeo.

“El campeón alemán ganó la partida y está encantado con el rendimiento de Díaz”, agregó TZ.

Incluso, fue compartida la opinión de un furioso fanático británico: “Vender a Luis Díaz fue una de las decisiones más ridículas que ha tomado el Liverpool. Está jugando a nivel de Balón de Oro. No se vende a un jugador en la cima de su carrera”.



Burla al Liverpool desde Alemania por dejar ir a Luis Díaz

La misma publicación hizo hincapié en el flojo momento del club rojo de Inglaterra sin el colombiano, por el que llegaron refuerzos que hasta el momento no han brillado.

“Invirtieron en un supuesto trío de ataque de clase mundial formado por Florian Wirtz (140 millones de euros al Bayer Leverkusen), Alexander Isak (120 millones de euros al Newcastle United) y Hugo Ekitiké (75 millones de euros al Eintracht Frankfurt)”, enrostró el texto.

Acto seguido, vino la mofa: “Resulta especialmente amargo que ninguno de los tan esperados fichajes haya logrado impresionar. La frustración entre los aficionados del Liverpool es inmensa”.

Lo cierto es que mientras el Liverpool deambula en la octava casilla de la Premier League, el Bayern, con el guajiro en su mejor momento, lidera todas las tablas y marcha invicto en la temporada.