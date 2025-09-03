Luis Díaz, en poco tiempo gana reconocimientos con Bayern Múnich; hace parte de equipo de estrellas

Terminó el mes de agosto en el futbol europeo, y los principales portales de estadísticas aprovecharon su final para dar a conocer los once mejores jugadores del mundo en lo que va de las ligas, y ahí figura el 'guajiro' Luis Díaz.

El delantero colombiano hace parte de este selecto grupo de jugadores tras su excelente impacto en el Bayern Múnich, aportando goles y asistencias, mostrando toda su gambeta y desbordes característicos. 'Lucho' se ha ganado a la afición en muy poco tiempo, y se perfila para realizar una temporada de ensueño con el elenco alemán.

Según el portal Whoscored.com, Díaz tuvo una calificación general en el mes de agosto de 8.46 puntos, que lo hicieron superar a los demás extremos izquierdos del 'viejo continente'. Además del exLiverpool, figuran en el XI, el portero Aarón Escandell del Real Oviedo con 7.89 puntos, los defensas Jurrien Timber del Arsenal con 7.46 puntos, Trevoh Chalobah del Chelsea con 7.72, Marc Cucurella del Chelsea con 7.39, Thomas Kristensen del Udinese con 7.98, los mediocampistas Joao Neves del Paris Saint Germain con 8.20, Can Uzun del Eintracht Frankfurt con 8.14, y los delanteros Lamine Yamal del Barcelona con 8.74, Nicolas Pepe del Villarreal con 8.43 y Harry Kane del Bayern Múnich con 9.48 puntos.

Teniendo en cuenta los datos de la plataforma, Luis Díaz fue el tercer mejor jugador en Europa en agosto, solo por detrás de Yamal y de Harry Kane, su compañero en el 'gigante de Baviera', por lo que el colombiano cada vez va recibiendo más halagos de parte de los especialistas, por su calidad en los pocos partidos que ha jugado en su nuevo equipo.

Luis Díaz, en el once ideal del mes de agosto en Europa Foto: X/ @WhoScored

Díaz no podría estar en un mejor momento con el Bayern, ha jugado cuatro partidos en lo que va de la temporada y ya ha mostrado que está para grandes cosas, anotando tres goles y dando dos asistencias, teniendo un promedio de un gol por cada 120 minutos que juega. Estadísticas que avalan su buen trasegar por territorio 'teutón' y lo hacen llegar con viento en la camiseta para afrontar los partidos con la selección Colombia.

Precisamente, con la selección, 'Lucho' tendrá una cita crucial este jueves a las 6:30 p.m., cuando enfrente a Bolivia en busca de una victoria que asegure el puesto de nuestro país entre las mejores 48 selecciones del mundo. De no obtener un resultado positivo, irá al estadio Monumental de Maturín para enfrentar a Venezuela el próximo martes. Luego de jugar con la camiseta 'tricolor', volverá a su club con el que afrontará un nuevo partido de Bundesliga de local frente al Hamburgo y días después hará su debut en la UEFA Champions League contra el Chelsea.