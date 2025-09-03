Mohamed Salah estalló en redes sociales en controversia de Liverpool; con Luis Díaz en el medio

Liverpool protagonizó uno de los mercados de fichajes más sonados de los últimos años en el fútbol europeo. El conjunto inglés realizó un gasto récord de 482,9 millones de euros, cifra que lo convirtió en el club con la inversión más alta en una sola ventana de transferencias. Con estas incorporaciones, el equipo dirigido por Arne Slot busca mantener la competitividad en la Premier League y ampliar sus aspiraciones a nivel internacional.

Entre los fichajes más destacados se encuentra el delantero sueco Alexander Isak, procedente del Newcastle, por quien el club pagó alrededor de 145 millones de euros, convirtiéndose en la contratación más cara de la historia de la institución. A él se sumaron Florian Wirtz (125 M€), Hugo Ekitiké (95 M€), Milos Kerkez (46,9 M€), Jeremie Frimpong (40 M€) y el joven Giovanni Leoni (31 M€). Además, el portero Freddie Woodman llegó a Anfield como agente libre.

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, este gasto histórico de Liverpool superó el récord anterior del Chelsea, que en 2023 invirtió cerca de 464 millones de euros en refuerzos.



El malestar de Mohamed Salah en redes sociales

En contraste con las llegadas, Liverpool también tuvo salidas importantes durante el verano. Una de ellas fue la del colombiano Luis Díaz, quien fichó por el Bayern Múnich en una operación cercana a los 70 millones de euros. Asimismo, el delantero uruguayo Darwin Núñez partió hacia Arabia Saudita para unirse al Al Hilal.

Ambos exjugadores fueron protagonistas de una publicación en redes sociales que rápidamente captó la atención del egipcio Mohamed Salah. La cuenta de X Anfield Edition compartió un montaje fotográfico en el que, en la parte superior, aparecían Díaz y Núñez, mientras que en la parte inferior se veían Florian Wirtz y Alexander Isak, los nuevos refuerzos de Liverpool que usarán los dorsales ‘7’ y ‘9’.

El texto que acompañaba la imagen decía: “Nombra una mejora más grande en la historia del fútbol”. El mensaje, que comparaba de manera directa a los futbolistas salientes con los recién llegados, generó incomodidad en Salah, quien no tardó en responder.

El atacante egipcio escribió: “¿Qué tal si celebramos los grandes fichajes sin faltarle el respeto a los campeones de la Premier League?”. Con esta intervención, Salah expresó su desacuerdo con la comparación, resaltando la importancia de los jugadores que dejaron el club y el respeto por los logros obtenidos en la temporada anterior.

La reacción de Salah tuvo amplia repercusión en redes sociales y fue recogida por diferentes medios deportivos internacionales, al tratarse de un mensaje que refleja la sensibilidad del vestuario frente a las comparaciones entre antiguos referentes y nuevas incorporaciones.