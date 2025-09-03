Todo lo que trae Bolivia en su equipaje; secretos del próximo rival de la Selección Colombia

Este jueves 4 de septiembre, la Selección Colombia afrontará un compromiso determinante frente a Bolivia, en partido correspondiente a la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Para la ‘tricolor’ un triunfo bastará para asegurar su clasificación directa al certamen orbital, mientras que los dirigidos por Óscar Villegas necesitan sumar, al menos, un punto en el estadio Metropolitano de Barranquilla para mantener vivas sus aspiraciones de alcanzar el repechaje.

Bolivia ya está en la capital del Atlántico

Selección Bolivia, rival de Colombia por Eliminatorias laverde_fbf/Instagram

En la noche del martes, la delegación boliviana arribó a Barranquilla para preparar los últimos detalles del encuentro frente a Colombia. El equipo cuenta con un itinerario planificado al detalle, acompañado por un esquema de seguridad, y sin descuidar ningún aspecto logístico para afrontar el compromiso en el calor y la humedad de la ciudad caribeña.

Uno de los puntos destacados del viaje fue la incorporación de un chef en la delegación, encargado de supervisar la dieta de los futbolistas durante su estadía en la capital del Atlántico. El control de la alimentación es considerado fundamental por el cuerpo técnico para mantener el rendimiento y la recuperación de los jugadores en un entorno climático exigente.

La Verde con chef propio a Colombia, un equipaje con cuatro juegos de camisetas y mucha agua

La utilería boliviana viajó con alrededor de 30 bolsas de 100 kilos cada una, cargadas de implementos necesarios para entrenamientos, el partido, los trabajos físicos y el material médico. Dentro del equipaje también se incluyeron cuatro juegos de uniformes: dos de la indumentaria titular y dos del uniforme alternativo.

Hugo Segales, responsable de la utilería, explicó que cada jugador cuenta con entre tres y cuatro pares de guayos adaptados a distintas condiciones de campo. Además, el equipo trasladó conos, varillas, balones y otros elementos utilizados en las sesiones de práctica.

Selección de Bolivia, entrenando para el partido frente a Colombia Foto: X/ @laverde_fbf

En cuanto al área médica, Bolivia llevó cámaras hiperbáricas, camillas portátiles y equipos de tratamiento con láser, recursos que se aplican en caso de lesiones o procesos de recuperación acelerada. Este material se complementa con el trabajo del cuerpo médico que acompañará a la selección durante toda su estadía.

La delegación también incluyó un amplio stock de líquidos. Entre el equipaje destacan cajas de agua embotellada y diferentes bebidas isotónicas, consideradas indispensables para enfrentar las altas temperaturas de Barranquilla y evitar la deshidratación durante entrenamientos y competencia.

Los reportes meteorológicos señalan que el jueves, a la hora del partido, se espera una sensación térmica cercana a los 31 grados centígrados, acompañada por una humedad del 85%. Por esta razón, el cuerpo técnico puso especial atención en las medidas de hidratación y recuperación de los jugadores, con el fin de reducir el impacto del clima caribeño.

Con todos los detalles listos, Bolivia se alista para un compromiso crucial en el que buscará sorprender a Colombia y mantener abierta la posibilidad de llegar al repechaje mundialista. El estadio Metropolitano será el escenario de este enfrentamiento que marcará el cierre de la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.