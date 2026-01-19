Ciclista colombiana sufrió duro accidente en plena carrera; se le incrustó "objeto extraño"

La Selección Colombia Femenina de Ruta tuvo una destacada actuación en la primera etapa del Tour El Salvador, que se disputó este domingo sobre un recorrido de 69,6 kilómetros, que se desarrolló a un promedio superior a los 36 km/h, y que se definió en un embalaje masivo entre las principales favoritas.

En la jornada dominical, el conjunto nacional dirigido por David Vargas logró ubicar a Jessenia Alejandra Meneses dentro del top 5 de la etapa, al finalizar en la cuarta posición, cruzando la meta con el mismo tiempo de la ganadora, la neerlandesa Marjolei Van’t Geloof (Laboral Kutxa–Euskadi).

La actuación colectiva permitió, además, que la Selección Colombia se posicionara tercera en la clasificación por equipos de la etapa, igualando el tiempo de los principales conjuntos internacionales presentes en la prueba.

En la categoría Sub-23, las corredoras colombianas también tuvieron un desempeño relevante. Angie Mariana Londoño concluyó la jornada como la mejor Sub-23 del equipo nacional, ocupando la cuarta posición de la categoría, seguida por Luciana Osorio, quinta, y Vanesa Zuluaga, décima. Estos resultados les permiten mantenerse bien ubicadas en la clasificación general Sub-23, donde Londoño es segunda, Osorio cuarta y Zuluaga sexta, todas a pocos segundos del liderato.



Durante el desarrollo de la etapa, las ciclistas nacionales también fueron protagonistas en los pasos por las metas volantes, con puntos importantes para Luciana Osorio, quien se mostró activa y constante en los embalajes intermedios, confirmando el buen momento del equipo colombiano en el inicio de la carrera.

Publicidad

Osorio fue reconocida al final de la etapa con la camiseta de la Combatividad y se ubica segunda parcialmente en la clasificación por puntos.



Parte médico: Lina Marcela Hernández

La jornada estuvo marcada por un lamentable incidente para la corredora de la Selección Colombia Lina Marcela Hernández, quien había ocupado la tercera posición en el prólogo. A falta de aproximadamente dos kilómetros para la meta, la ciclista se vio involucrada en una caída múltiple, en la que salió de la vía hacia un jardín contiguo al trazado. En el accidente, un objeto extraño se le incrustó cerca de la zona púbica, lo que obligó a su inmediata atención médica.

Hernández fue trasladada de urgencia al Hospital Nacional Dr. Juan José Fernández», Zacamil, donde fue intervenida quirúrgicamente para retirar el elemento. De acuerdo con el parte médico, la varilla no comprometió órganos vitales ni estructuras osteomusculares, por lo que su estado de salud es estable y evoluciona favorablemente.

Publicidad

En la misma caída también estuvo involucrada Yalecza Marín, quien sufrió múltiples laceraciones, pero que logró culminar la etapa, a 3:34 de la ganadora.

La competencia continuará este lunes con la segunda etapa del Tour El Salvador 2026, en la que la Selección Colombia buscará seguir siendo protagonista tanto en la clasificación general como en las categorías y premios intermedios.