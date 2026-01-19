Síguenos en:
Gol Caracol  / Ciclismo  / Ciclista colombiana sufrió duro accidente en plena carrera; se le incrustó "objeto extraño"

Ciclista colombiana sufrió duro accidente en plena carrera; se le incrustó "objeto extraño"

En el Tour El Salvador 2026, Jessenia Meneses se ubicó cuarta en la primera etapa, sin embargo, Lina Marcela Hernández abandonó tras un fuerte accidente.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 19 de ene, 2026
Lina Marcela Hernández, ciclista de la Selección Colombia.
Lina Marcela Hernández, ciclista de la Selección Colombia.
