En Marruecos "contuvieron la respiración con Hakimi" por dura infracción de Luis Díaz

"Brutal, peligrosa y horrible", fueron algunos de los calificativos con los que la prensa en Alemania describió la falta que le propinó Luis Díaz a Achraf Hakimi en el partido PSG vs. Bayern Múnich, mismas que fueron replicadas en los tabloides franceses, este miércoles.

Precisamente ese ha sido el tema de conversación en los medios del 'viejo continente', pero a su vez han traspasado fronteras hasta Marruecos, país que defiende Hakimi y que está atento a su evolución porque se acerca la Copa Africana de Naciones.

El defensor no sólo es figura clave en el elenco que dirige Luis Enrique, sino que también es capitán en el combinado de su nación. En territorio marroquí hubo reacciones del duro golpe de Díaz Marulanda hacia el jugador de 27 años.

Achraf Hakimi lesionado en PSG vs Bayern Múnich - Foto: AFP

¿Qué dijeron en Marruecos por la lesión de Achraf Hakimi?

El diario 'Morocco World News' escribió: "Esta lesión llega en un momento crítico, justo cuando Marruecos se prepara para albergar la Copa Africana de Naciones por primera vez desde 1988. La ausencia de Hakimi, una figura clave en los recientes éxitos internacionales de Marruecos, sería un duro golpe para la defensa del equipo si no se recupera a tiempo".

Por su parte en 'Maroc Hebdo International' precisaron que "esta lesión llega en un momento crítico. A tan solo seis semanas de la Copa Africana de Naciones, Achraf Hakimi podría perderse la competición con Marruecos, selección de la que es capitán y uno de los pilares defensivos".

Por su parte, 'L'Opinion' complementó que "Hakimi, pieza clave en el esquema de Walid Regragui, no sólo representa un gran activo deportivo, sino también un símbolo para toda una nación que sueña con la victoria en casa, pero reina el pesimismo y todo el país está conteniendo la respiración".



¿Cuál es la lesión que tiene Achraf Hakimi y el tiempo de baja estimado?

"Achraf Hakimi sufre un esguince grave en el tobillo izquierdo, lo que le impedirá estar disponible durante varias semanas", fue lo que sostuvo PSG este miércoles en un breve comunicado en su página web oficial.

Luis Díaz, expulsado en PSG vs. Bayern Múnich, tras falta sobre Achraf Hakimi, en Champions League AFP

Más lesionados en el PSG

Una semana después de su primera titularización desde su regreso de lesión, el delantero internacional francés y Balón de Oro "Ousmane Dembélé sufre una lesión en el gemelo izquierdo".

"Estará en tratamiento las próximas semanas", precisó el club parisino, vigente campeón de Europa. Dembélé es baja también para la ventana internacional de noviembre con la selección francesa.

Por último, el lateral izquierdo portugués "Nuno Mendes sufre una entorsis en el tobillo izquierdo. Estará en tratamiento las próximas semanas".