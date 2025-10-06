Detallazo de León de México con James Rodríguez; lo agradece la Selección Colombia

James Rodríguez vive las dos caras de la moneda en el Club León de México, donde la marea ha estado agitada debido a su ubicación en la tabla de posiciones de la Liga MX, pues el conjunto verde está afuera de los 8 primeros y tiene complicada su clasificación a las fases finales.

Pese a ello, el mediocampista colombiano ha venido anotando, manteniendo la cintilla de capitán y siendo el máximo referente del plantel, al que se unió Ignacio Ambriz como nuevo director técnico luego de la salida del argentino Eduardo Berizzo por falta de resultados positivo.

Y aunque con la llegada de otro timonel se especuló en la prensa mexicana sobre qué pasaría con el creativo cucuteño, hubo una serie de ‘negociaciones’ entre las partes que terminaron con humo blanco a favor del 'cafetero’.

Los medios ‘aztecas’ manifestaban que el paternalismo de Berizzo con Rodríguez podría llegar a su fin con el arribo de Ambriz. Sin embargo, el relevo de estratega parece haber sido benéfico para el cucuteño, que tiene contrato hasta diciembre de 2025 y cuya mirada está pueta en su papel con la Selección Colombia en el Mundial de 2026.



Detalle de León de México con James Rodríguez y la Selección Colombia

Según filtró la prensa dedicada a cubrir la información del elenco ‘esmeralda’, hubo mesa de diálogo entre el colombiano y Ambriz, su nuevo DT, de la cual el futbolista de 34 años de edad habría salido victorioso si se tiene en cuenta que le fue autorizado desempeñar en el club la misma función que tiene en la Selección, con lo cual podría consolidar su nivel.



“Luego de horas y horas de charla con James Rodríguez a mitad de la semana pasada, el timonel verdiblanco aceptó que uno de los argumentos que profundizó con el histórico jugador colombiano es que buscaría ponerlo a jugar tal y como lo hace en su selección, estilo de juego que lo ‘divertiría’”, apuntó la web partidaria Soyfiera.com.

Al respecto, el medio explicó que el entrenador de León se mostró de acuerdo con que Rodríguez sea un “diez clásico”, ya que al parecer no se venían explotando al máximo las capacidades del zurdo en la escuadra de Guanajuato.

Por ello, el informe aseguró que Ambriz busca darle mayor “importancia dentro del terreno de juego” debido a que este es uno de sus hombres principales.

De esta manera, no solo James resulta beneficiado y presuntamente agradecido, la Selección Colombia y su entrenador, el argentino Néstor Lorenzo, también, si se tiene en cuenta que recibirá a un futbolista afinado y habituado a las funciones que necesita de él.

Entre tanto, Rodríguez se alista con el combinado ‘cafetero’ para los amistosos premundialistas en Estados Unidos frente a México y Canadá, programados para el sábado 11 y el martes 14 de octubre, respectivamente.