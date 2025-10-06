En Argentina se decepcionan de Kevin Castaño; "flojísimo partido, otra vez"

Kevin Castaño fue titular y jugó los 90 minutos en la derrota de River Plate 2-1 contra Rosario Central por la jornada once de la Liga de Argentina. Sin embargo, su desempeño fue muy bajo y por eso la prensa argentina aprovechó para darle con todo tras su mal juego.

El medio 'TyC Sports' le dio una calificación de 2 puntos sobre 10, nota bastante pobre para un futbolista en un juego, y además agregaron: "¿Cuál será el motivo por el cuál el colombiano complete tantos partidos? Ya ni siquiera la duda converge en el por qué va de entrada, sino en por qué nunca sale. Es inentendible. River necesita otro ritmo en el medio, cuando lo ves al muchacho de los 14 palos que vino de un banco de suplentes de Rusia al trotecito, errando pases, quedando a contramano, sin pisar el área, sin quitar una pelota; solo con pasecito lateral exasperante, bueno, cualquier hijo de vecino pierde los estribos. Flojísimo partido, otra vez".

Por otra parte, la 'Página Millonaria', medio que cubre al conjunto de la 'banda cruzada', también arremetió contra el mediocampista de la Selección Colombia.



"No pudo darle pausa y descanso al equipo con pelota a partir de quedarse con un jugador menos. Cuando conectó con 'Juanfer' (Quintero) se lució un poco más, pero siempre le quedó lejos el arco y en varias ocasiones decidió mal por intentar hacer el pase difícil o retenerla de más. En defensa alternó buenas y malas, en algunas jugadas con demasiado campo por recorrer en retroceso y en otras mordiendo bien a Malcorra o a Campaz de espaldas. Después del 2-1 de Central quedó completamente desbordado en cada ataque rival", indicaron.

Kevin Castaño, volante colombiano que milita en River Plate. AFP

Publicidad

Castaño en el partido contra Rosario Central perdió cinco veces el balón, realizó una falta, no bloqueó ningún remate, no realizó intercepciones y fue regateado una vez. Estadísticas que denotan un rendimiento que tiene desesperados a los hinchas de River, que lo señalan como uno de los jugadores que peor presente tienen en el conjunto 'millonario' y hasta piden su salida del once titular.

Ahora, el 'cafetero' pasará la página y se concentrará con la Selección Colombia para los partidos de preparación al Mundial 2026 contra México y Canadá, donde deberá mostrar un buen nivel si quiere seguir siendo llamado.

Publicidad

De igual manera, tendrá que mejorar su performance en River pensando en ser convocado para la máxima cita orbital, porque detrás de él hay muchos jugadores deseosos de quedarse con un puesto en la lista del DT de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, por lo que no deberá bajar la guardia con el club de Buenos Aires.