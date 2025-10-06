Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Que no confunda Miguel Borja con su gol"; desde el sur del continente 'duros' con el 'Colibrí'

"Que no confunda Miguel Borja con su gol"; desde el sur del continente 'duros' con el 'Colibrí'

Miguel Borja anotó el tanto de River Plate en la derrota con Rosario Central en Argentina; no obstante, eso no le valió para salvarse de las críticas. La 'banda' no levanta el nivel.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de oct, 2025
Comparta en:
Miguel Borja en acción de juego con River Plate frente a Rosario Central por el fútbol de Argentina.
Miguel Borja en acción de juego con River Plate frente a Rosario Central por el fútbol de Argentina.
X de @RiverPlate

Publicidad

Publicidad

Publicidad