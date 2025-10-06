"Que no confunda Miguel Borja con su gol"; desde el sur del continente 'duros' con el 'Colibrí'

Rosario Central se impuso a River Plate por 2-1 en un partidazo vibrante que dejó complicada a la 'banda cruzada', que acumula cinco derrotas en sus últimos seis encuentros en todas las competencias, y tres caídas en fila en el Clausura argentino. El tanto de los de Núñez fue anotado por el delantero colombiano Miguel Borja, quien fue calificado como el mejor del juego.

El cordobés envió el balón al fondo de la red al minuto 10 y sirvió para adelantar a su equipo en el Gigante de Arroyito; no obstante, los 'canallas' le dieron vuelta. Tras el juego de la undécima jornada, en la prensa deportiva del país del sur del continente hicieron el habitual 'uno x uno' de los jugadores en cancha, y por supuesto en River, evaluaron el desempeño del artillero cordobés. Valoraron el gol, pero que no confunda con lo que ha sido su semestre.

Miguel Borja, delantero colombiano de River Plate Foto: AFP

"Cómo habrá sido el partido de River que Miguel fue el mejor. Estuvo bien para encontrar espacio y definir, estuvo atento a la pelota en las segundas jugadas, se peleó y buscó, cuando River era un desaguisado táctico. Convirtió luego de mucho tiempo, que tampoco confunda a nadie esta actuación, por favor", reseñaron en la página web de 'TyC Sports'. Su puntaje fue 6.



Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero también dijeron presente en dicho juego. El primero fue 'rajado' por su actuación, mientras que Quintero Paniagua recibió 6.



Así se presentó el partido en el Gigante de Arroyito

River Plate, que ganaba desde temprano con un gol de acento colombiano marcado por Miguel Borja (10’) tras una asistencia magistral de Juan Fernando Quintero

Pero la alegría duró poco para los dirigidos por Marcelo Gallardo. Rosario Central se volcó a buscar el empate con la batuta del campeón del mundo Ángel Di María, hasta que en una pelota parada el centrocampista Franco Ibarra (21’) tomó un rebote dentro del área para fusilar a Franco Armani.

Antes de terminar el primer tiempo, River se quedó con uno menos por la expulsión de Juan Portillo (39’), una salida determinante en el desarrollo del partido.

En la segunda mitad, el local hizo valer el hombre de más con Di María como protagonista. Tras un centro peligroso del 'Fideo', Ignacio Malcorra (57’) atrapó el rebote y estampó un zurdazo potente para el 2-1 definitivo para el Canalla.

El local tuvo chances para anotar al menos un gol más, y el 'Millonario', aunque empujó al final con oportunidades claras, no pudo lograr el empate.