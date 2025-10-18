Luis Díaz falló una clara opción de gol en Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund: se demoró en definir

Bayern Múnich venció 2-1 al Borussia Dortmund por la Bundesliga con un Luis Díaz que jugó los 90 minutos y que tuvo una clara opción de gol en los minutos finales.

A los 94 minutos, los 'bávaros' montaron un contrataque. Michael Olise aguantó la pelota hasta el final y se la dejó servida al colombiano. 'Lucho' se frenó, enganchó y remató, pero el arquero Gregor Kobel atajó y en el rebote el defensa Daniel Svensson rechazó.



Vea la jugada de Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

But how did Luis Diaz didn't score this last minute goal

pic.twitter.com/npKqFgW94a — Prince 👑 (@Princeutd1P) October 18, 2025