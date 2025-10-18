Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz falló una clara opción de gol en Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund: se demoró en definir

Luis Díaz falló una clara opción de gol en Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund: se demoró en definir

En los últimos minutos el encuentro, el colombiano Luis Díaz pudo anotar el tercer gol del Bayern Múnich, pero no estuvo fino y le sacaron la pelota.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de oct, 2025
Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund.
