Luis Díaz, involucrado en conflicto de Mohamed Salah y Liverpool; fue un punto de quiebre

El conflicto entre Mohamed Salah y el Liverpool sigue creciendo luego de que no lo convocaran para el partido contra el Inter de Milán, por Champions League, y tras sus explosivas declaraciones ya que no viene siendo titular y se ha sentido irrespetado. En medio de las investigaciones y los rumores de este problema entre la estrella egipcia y el club de Merseyside, casualmente nombraron a Luis Díaz, como uno de los detonantes en medio de este lío en Inglaterra.

Actualmente en el Bayern Múnich, de Alemania, el atacante colombiano dejó atrás su exitoso paso por el elenco red, donde supo brillar, ganar títulos y hacer una buena dupla junto al africano, quien habría estado en desacuerdo con dejarlo ir y gastar tanto dinero en los fichajes para la presente temporada, con los que no ha podido destacar.



Luis Díaz, involucrado en problema Mohamed Salah y Liverpool

El medio 'The Athletic' fue el encargado de hacer un análisis de la situación y entre tantos temas, la salida del guajiro y de otros compañeros, habría sido uno de los puntos de quiebre en la relación del club y el egipcio. "Salah sintió que el equipo la temporada pasada se construyó para sacar lo mejor de él y le encantó jugar junto a Díaz, Núñez y Trent Alexander-Arnold, quienes se fueron", detallaron en el citado diario en las últimas horas.

Cabe recordar que tras confirmarse la salida del colombiano hacia el Bayern Múnich, Mohamed le dedicó unas sentidas palabras en su cuenta de Instagram (66 millones de seguidores), dejando ver que hubo una buena relación adentro y afuera de la cancha, y valoraba la importancia del nacido en Barrancas, La Guajira.

Mohamed Salah y Luis Díaz, jugadores del Liverpool - Foto: Mohamed Salah Redes Sociales

"Fuimos verdaderamente afortunados de tenerte en Liverpool, y ha sido un honor compartir parte de tu viaje e historia de éxito. Como compañero de equipo, eras más que confiable - fuiste inspirador. Como amigo, aún más. Todos vimos la fuerza que se necesitó para seguir pasando por los tiempos difíciles fuera del campo. Lo que pasaste se habría roto más, pero volviste fuerte y diste todo por el club. Ese tipo de resistencia da ejemplo a los demás y no gana nada más que respeto. Te deseo todo lo mejor para lo que viene, Lucho", fueron las palabras de Salah el pasado 1 de agosto.



¿Qué dijo Mohamed Salah y por qué la pelea con Liverpool?

En las últimas horas el experimentado futbolista egipcio decidió romper su silencio tras venir sumando varias suplencias, acostumbrado a ser titular indiscutible por su calidad y su aporte durante tantos años al equipo inglés. "No podía creer que estuviera sentado en el banquillo durante 90 minutos. Es la tercera vez. Creo que es la primera vez en mi carrera. Estoy muy decepcionado, he hecho mucho por este club durante años, especialmente la temporada pasada. Parece que el club me ha abandonado a mi suerte. Así lo siento", declaró de entrada.



Mohamed Salah, estrella de Liverpool AFP

Publicidad

Además, lo más polémico fue cuando apuntó que "alguien quiere que yo cargue con toda la culpa. El club me prometió mucho en verano. Ahora estoy en el banquillo, así que puedo decir que no han cumplido esas promesas", agregando que tenía una relación con su técnico Arne Slot "pero ahora no tenemos ninguna y no sé por qué. Parece que alguien no me quiere en el club".