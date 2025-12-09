Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / Gol de Luis Díaz fue elegido como el mejor del mes de noviembre en la Bundesliga

Gol de Luis Díaz fue elegido como el mejor del mes de noviembre en la Bundesliga

Se cerraron las votaciones, se hizo el anuncio oficial y el delantero colombiano, Luis Díaz, está de celebración, luego de que uno de sus tantos fuera el ganador.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de dic, 2025
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra un gol en la Bundesliga
