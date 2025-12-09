Gol de Luis Díaz fue elegido como el mejor del mes de noviembre en la Bundesliga

Luis Díaz pasó la página del Liverpool y llegó a Bayern Múnich con el sueño de hacer historia. Poco tiempo le bastó para alzar su primer título con la camiseta del equipo alemán, ya que se coronó campeón de la Supercopa de Alemania, al vencer 1-2 a Stuttgart, el pasado 16 de agosto, aportando un tanto. Desde entonces, se ganó un lugar en la titular y no lo ha soltado.

Gracias a su aporte en ofensiva y defensiva, ha recibido la confianza total de su entrenador, Vincent Kompany. Prueba de ello es que el delantero colombiano ya acumula un total de 1.694 minutos en cancha, repartidos en 21 compromisos, entre Champions League, Copa de Alemania, Bundesliga y Supercopa. Pero eso no ha sido lo único y sus números son para destacar.

El guajiro se ha reportado con siete asistencias y 12 goles, siendo uno de los más influyentes en el frente de ataque junto a Harry Kane. RB Leipzig, Augsburgo, Hamburgo, Unión Berlín, Eintracht Frankfurt, St. Pauli, Brujas, PSG, Colonia y Stuttgart son los equipos que han sufrido con la contundencia de Luis Díaz. De hecho, a algunos de ellos les marcó por duplicado.

Sin embargo, uno de los que más miradas se ha llevado, dando de qué hablar en el mundo, se presentó el pasado 8 de noviembre, en el empate 2-2 de Bayern Múnich con Unión Berlín. En aquel entonces, 'Lucho' fue titular y disputó todo el encuentro, válido por la fecha 10 de la Bundesliga. El conjunto rival abrió el marcador y se fue arriba, hasta que apareció el 'crack'.



Luis Díaz encaró por la banda izquierda, propuso una pared, que se la devolvieron larga, pero se esforzó y evitó que el balón saliera. Desde el suelo, se sacó a Janik Haberer, quien intentó marcarlo, y, con poco ángulo, sacó un remate imposible de atajar para el arquero, Frederik Rønnow. Esa anotación significó el 1-1 parcial y desató la locura de sus compañeros e hinchas.

Por eso, fue nominado a mejor gol del mes de noviembre. Justamente, este martes 9 de diciembre, se cerraron las votaciones y ese tanto fue el ganador. Razón por la que el 'cafetero' está de celebración, mientras que goza de un descanso, ya que no pudo jugar contra Sporting Lisboa, por sanción producto de una roja, ni frente a Mainz, por acumulación de amarillas.