Luis Díaz, en la suya; gol y paso a final en Alemania tras 0-2 de Bayern Múnich sobre Leverkusen

La temporada en el 'viejo continente' está llegando a sus fases decisivas, y el Bayern Múnich, que tiene como una de sus figuras a Luis Díaz, está evidenciando que quiere cerrar la misma llena de títulos. Tras conseguir de manera anticipada la Bundesliga el fin de semana, el 'grande de Baviera' irá por un nuevo logro, el de la Copa de Alemania, tras vencer 0-2 al Bayer Leverkusen en el BayArena, este miércoles.

El de Barrancas selló la victoria y clasificación de los dirigidos por Vincent Kompany a la final con una buena anotación, que tuvo que esperar para celebrar, ya que tuvo intervención del VAR. Ahora, esperan en la final del certamen por Stuttgart y Friburgo que medirán fuerzas este jueves, a partir de la 1:45 de la tarde, en horario de Colombia.

Como es habitual, Díaz Marulanda ocupó su lugar por la banda izquierda, tratando de asociarse con sus 'llaves': Michael Olise y Kane. El de Barrancas tuvo un remate en el primer tiempo que llevaba dirección de gol, pero el arquero del Leverkusen, Mark Flekken, se estiró para desviar el balón al tiro de esquina. Igualmente, 'Lucho' tuvo participación en lo que fue el tanto de Kane, al minuto 22, al hacer la respectiva cortina, y posteriormente, vino el golazo del atacante inglés.

Luis Díaz y Harry Kane celebran gol para el Bayern Múnich - Foto: AFP

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Ya en la segunda parte en el BayArena, el 'crack' de la Selección Colombia contribuyó en defensa cuando los de Leverkusen trataron de llegar con peligro al pórtico custodiado por Manuel Neuer.

Con el correr del reloj, el número '17' volvió a 'probar' con una de sus mejores armas, la pegada desde afuera, pero en esta ocasión su intención se fue desviada. Pero el premio para 'Lucho' y su insistencia se presentó en la adición de la parte complementaria, debido a que aprovechó un buen pase de Leon Goretzka y mandó la pelota con destino a la red.

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Eso sí, hubo un momento de incertidumbre porque el asistente levantó el banderín, pero hubo llamado desde el VAR, y tras la confirmación de que no había 'offside', hubo celebración por parte del colombiano.



¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

El calendario del balompié alemán indica que el siguiente reto de los dirigidos por Vincent Kompany será el sábado 25 de abril cuando visiten el campo de juego del Mewa Arena para enfrentar al Mainz 05. Dicho compromiso tiene un horario de inicio en Colombia de las 8:30 de la mañana.