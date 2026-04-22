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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, en la suya; gol y paso a final en Alemania tras 0-2 de Bayern Múnich sobre Leverkusen

Luis Díaz, en la suya; gol y paso a final en Alemania tras 0-2 de Bayern Múnich sobre Leverkusen

Luis Díaz nuevamente se destacó con Bayern Múnich y luego de una victoria clara, los de Kompany lograron el paso a la final de la Copa de Alemania. El guajiro no baja su nivel.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Luis Díaz en acción de juego con Bayern Múnich frente al Leverkusen en la Copa de Alemania.
Luis Díaz en acción de juego con Bayern Múnich frente al Leverkusen en la Copa de Alemania.
AFP

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